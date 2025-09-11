Proyecto de ley busca que la Feria de Cali y la salsa caleña sean patrimonio cultural

La senadora María Fernanda Cabal radicó, este 10 de septiembre, un proyecto de ley con el que busca que la Feria de Cali, la celebración más emblemática de la capital del Valle del Cauca, y la salsa caleña sean declarados como patrimonio cultural.

La iniciativa fue recibida de manera positiva entre las autoridades locales y el gremio de artistas, pues destaca el valor histórico, artístico, social y económico de uno de los eventos más importantes del suroccidente colombiano, como aseguró Fabio Botero, gerente de Corfecali.

"Esperamos que el proyecto avance y sea positivo, porque esto hace parte de ese reconocimiento en donde se describe la Feria de Cali, como algo mucho más que un evento. Para nosotros es toda esa memoria cultural, que tiene la ciudad, todo el talento artístico que es nuestra principal bandera", afirmó el gerente de Corfecali.

En la presentación del proyecto, la senadora Cabal también se refirió a la Feria de Cali y la salsa caleña como un complejo cultural vivo, lleno de música, baile y saberes culturales que trascienden fronteras.