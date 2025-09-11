En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Charlie Kirk
Metro de Bogotá
Ataque en Medellín
Asonada contra Ejército

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Proyecto de ley busca que la Feria de Cali y la salsa caleña sean patrimonio cultural

Proyecto de ley busca que la Feria de Cali y la salsa caleña sean patrimonio cultural

La iniciativa ya fue radicada en el Congreso de la República y fue recibida de manera positiva entre autoridades y artistas locales.

FERIA DE CALI PATRIMONIO CULTURAL
Feria de Cali podría ser patrimonio cultural.
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 11, 2025 01:43 p. m.

La senadora María Fernanda Cabal radicó, este 10 de septiembre, un proyecto de ley con el que busca que la Feria de Cali, la celebración más emblemática de la capital del Valle del Cauca, y la salsa caleña sean declarados como patrimonio cultural.

La iniciativa fue recibida de manera positiva entre las autoridades locales y el gremio de artistas, pues destaca el valor histórico, artístico, social y económico de uno de los eventos más importantes del suroccidente colombiano, como aseguró Fabio Botero, gerente de Corfecali.

"Esperamos que el proyecto avance y sea positivo, porque esto hace parte de ese reconocimiento en donde se describe la Feria de Cali, como algo mucho más que un evento. Para nosotros es toda esa memoria cultural, que tiene la ciudad, todo el talento artístico que es nuestra principal bandera", afirmó el gerente de Corfecali.

En la presentación del proyecto, la senadora Cabal también se refirió a la Feria de Cali y la salsa caleña como un complejo cultural vivo, lleno de música, baile y saberes culturales que trascienden fronteras.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Cali

Feria de Cali

Salsa

Publicidad

Publicidad

Publicidad