Por quitarle la silla, hombre asesinó a otro pasajero dentro de un bus del MIO en Cali

Por quitarle la silla, hombre asesinó a otro pasajero dentro de un bus del MIO en Cali

El asesinato, según informaron las autoridades, se produjo con arma blanca en lo que fue un caso de intolerancia que dejó muerto a un hombre de 42 años.

