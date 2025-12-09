Por quitarle la silla, hombre asesinó a otro pasajero dentro de un bus del MIO en Cali

En video de las cámaras de seguridad del MIO quedó registrado el momento cuando la víctima sale de uno de los buses del medio de transporte y cae dentro de la estación Primitivo Crespo producto de las heridas, luego de un hecho de intolerancia con otro usuario del masivo.

Aunque la comunidad lo trasladó hasta el hospital Primitivo Iglesias, falleció horas después. La víctima fue identificada como Luis Gabriel Rodríguez Pulido, de 42 años.

"Dos ciudadanos que se movilizaban en el transporte del MIO. Infortunadamente, se trata de un caso de intolerancia. Allí hay un ciudadano que se sienta en la misma silla donde iba esta persona. Allí se genera un caso de intolerancia y le propina varias heridas con arma cortopunzante. A esta persona herida se le prestan las atenciones, pero infortunadamente fallece", dijo el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Por estos hechos, las autoridades confirmaron que el agresor ya fue enviado a la cárcel por una decisión de un juez y ante la gravedad de los hechos.



"En la reacción policial se logra la captura y la incautación del arma con la que asesinó al usuario, y se adelantaron los ejercicios de control de legalidad el día de ayer, día lunes festivo, y esa persona fue cobijada con medida de aseguramiento por el delito de homicidio", manifestó el oficial.

Desde Metrocali manifestaron que el MIO en este momento cuenta con 330 guardas de seguridad privada y 120 policías que a diario cuidan el sistema masivo, pero que solicitarán a las autoridades el refuerzo de la presencia de la fuerza pública, especialmente para estos últimos días del año.