Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Hombre que habría abusado y embarazado a su nieta de 14 años fue capturado en Caucasia, Antioquia

Hombre que habría abusado y embarazado a su nieta de 14 años fue capturado en Caucasia, Antioquia

La investigación fue liderada por unidades especializadas de la Policía y  logró esclarecer la recurrencia de los hechos durante varios meses.

