Hombre que habría abusado y embarazado a su nieta de 14 años fue capturado en Caucasia, Antioquia

Hombre que habría abusado y embarazado a su nieta de 14 años fue detenido en Caucasia. La investigación fue liderada por unidades especializadas de la Policía y logró esclarecer la recurrencia de los hechos durante varios meses.

En Medio de las festividades de la qpoca de fin de año la Policía Nacional capturó a un hombre de 55 años en Caucasia investigado por el presunto abuso sexual de su nieta, una menor de 14 años que resultó embarazada, al parecer, como producto de las continuas agresiones

Después de recibir las denuncias pertinentes sobre el caso, la policía comenzó el operativo que se ejecutó mediante orden judicial, en el marco de los planes de seguridad de fin de año enfocados en la protección de niños y adolescentes en Antioquia, después de la detención el hombre enfrenta graves cargos por delitos sexuales.

La investigación, liderada por unidades especializadas de la Policía, logró esclarecer que estos lamentables hechos se presentaron de manera continua durante varios meses. Los reportes señalan que el capturado habría agredido sexualmente a la menor de forma reiterada, así lo explicó el Coronel Oscar Mauricio Rico, comandante de la Policía de Antioquia.



Le puede interesar: Profesor es judicializado por presunto abuso sexual contra varios de sus estudiantes

“Una persona, valiéndose de su vínculo familiar, el abuelo, abusa de una menor. Esta información sostiene ya de manera oportuna y se logra establecer las coordinaciones necesarias con la Fiscalía General de la Nación para expedir la orden de captura”, aseveró.

El caso tomó especial gravedad tras la confirmación del embarazo de la adolescente. Las autoridades también investigan si el victimario ejerció presiones y coacción sobre la menor para que guardara silencio.

Publicidad

Desde la Policía Nacional hacen un llamado a la comunidad para prestar atención especial a las acusaciones de los menores cuando manifiestan ser abusados, recuerdan que en la mayoría de los casos son los familiares y personas cercanas quienes abusan de los menores de edad e invitan a seguir denunciando estos casos de abuso.