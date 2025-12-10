En vivo
Opositora venezolana María Corina Machado no viajará a Oslo para recibir el Nobel de Paz

La presencia de Machado, que vive en paradero desconocido en Venezuela, este miércoles en Oslo era una incógnita después de que el Instituto Nobel aplazase la víspera primero su rueda de prensa y finalmente la suspendiese horas después.

La líder opositora venezolana María Corina Machado hace un gesto mientras vota durante las elecciones presidenciales, en Caracas el 28 de julio de 2024. La líder opositora venezolana María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025, anunció el Comité Noruego del Nobel el 10 de octubre de 2025.
AFP
Por: EFE
Actualizado: 10 de dic, 2025

