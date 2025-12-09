Expectativa por Nobel a María Corina Machado: Mañanas Blu, martes, 9 de diciembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 9 de diciembre de 2025:
- Clara Machado Parisca, hermana menor de María Corina Machado, se pronunció sobre el paradero de ella.
- Sergio Fajardo, precandidato presidencial, explicó por qué no va a participar en las consultas.
- Jaime Hernando Suárez, registrador delegado para lo Electoral, dio detalles sobre las consultas de 2026.
- Mauricio Cárdenas, candidato presidencial, profundizó sobre la recolección de firmas.
- Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, habló sobre el sorteo de la FIFA.
Escuche el programa completo aquí: