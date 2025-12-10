En UCI mujer que fue golpeada por su pareja sentimental en Baranoa, Atlántico

Lo que para muchos fue un fin de semana de celebración, para Liceth Barrios Monterrosa, de 32 años, terminó en una tragedia que hoy la mantiene luchando por su vida en la unidad de cuidados intensivos de la clínica Reina Catalina, de Baranoa.

La mujer, madre de dos hijas de 13 y 4 años, fue víctima de una brutal golpiza por parte de su pareja sentimental quien la atacó con puños y patadas causándole graves daños internos, al punto que médicos debieron extraerle el bazo para salvarla, después de haberla sometido a dos cirugías.

El lamentable caso ocurrió la noche del sábado 6 de diciembre, en el barrio Santa Elena de Baranoa. Los gritos de la mujer se perdieron entre el alto volúmen de la música que escuchaban habitantes del sector. Solo horas después cuando el señalado agresor, identificado como Carlos De La Cruz Silvera, se quedó dormido, la mujer pudo salir con sus hijas a buscar ayuda.

El caso ya está en manos de la fiscalía, sin embargo aún no existe una orden de detención en contra del presunto agresor, por lo que la diputada Alejandra Moreno hizo un llamado para que se agilicen los trámites y este hombre responda por el delito de tentativa de feminicidio.



"Esta pareja venía presentando ya violencia de género desde hace bastante tiempo, pero las rutas de atención están débiles. La policía había ido allí, pero no había resuelto en la situación. Hoy Elizabeth Barrios se encuentra bastante grave y todavía no le da orden de captura al agresor. Por eso yo le estoy pidiendo a las autoridades que generen los cargos por tentativa de feminicidio por la gravedad de los hechos", pidió la diputada.

Lizeth venía siendo víctima de violencia intrafamiliar desde hace mucho tiempo. Incluso las violentas peleas con su pareja fueron motivo en más de una oportunidad de llamados a la Policía por parte sus vecinos, sin embargo, al no interponerse una denuncia oficial, no se dio una atención a la víctima.

