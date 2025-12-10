En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Temblor
María Corina Machado
Salario mínimo
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / En UCI mujer que fue golpeada por su pareja sentimental en Baranoa, Atlántico

En UCI mujer que fue golpeada por su pareja sentimental en Baranoa, Atlántico

Piden que el agresor sea detenido por tentativa de feminicidio.

Publicidad

Publicidad

Publicidad