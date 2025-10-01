La Macarena, en el departamento del Meta, es mucho más que el hogar de Caño Cristales, el famoso "río de los cinco colores". Es un destino biodiverso y mágico donde selvas, ríos, aves y sabores típicos se entrelazan con una experiencia turística que cada vez gana más fuerza. Desde junio hasta noviembre, miles de visitantes nacionales y extranjeros llegan para maravillarse con este espectáculo natural que parece salido de otro planeta.

Alejandra Medaglia, representante legal de las agencias de viajes locales y habitante del municipio desde hace 12 años, resume el encanto del lugar: “Primero vine como turista, quería ver Caño Cristales. Pero lo que me atrapó fue la calidad humana. Había escuchado estigmas, pero encontré un pueblo lleno de vida, niños jugando, familias cálidas. Y descubrí que La Macarena es mucho más: el Raudal de Angosturas, la Laguna del Silencio, cañitos escondidos... No me fui más.”

Actualmente, son 41 agencias de viajes las que operan en el municipio. Entre junio y noviembre, llegan entre 9.500 y 10.000 turistas, según datos del sector. Cada detalle está pensado para ofrecer una experiencia auténtica, desde los recorridos ecológicos hasta la gastronomía típica.

El hermoso pueblo en el Meta donde los ríos pintan paisajes y el turismo florece Foto: Blu

El plato más emblemático es el "plato macarenense", creación de Noma Eneida Roa Alfonso. Inspirado en los colores de Caño Cristales, este manjar local representa la multiculturalidad del municipio. “Somos una población joven, de unos 45 años, formada por gente de muchos lugares. El plato típico refleja esa mezcla, pero también la esencia local”, explica su creadora.



La experiencia turística no solo se queda en los paisajes. La tecnología también hace parte del recorrido. Luis Carlo Londoño, director de turismo de La Macarena, destaca el uso de herramientas digitales para mejorar la experiencia del visitante: “Con solo abrir la aplicación, el turista puede ver dónde comer, dónde avistar aves, disfrutar de un atardecer, conocer operadores certificados, hoteles y más. Todo con altos estándares de calidad y cumplimiento de normas técnicas.”

Uno de los mayores orgullos del municipio es su biodiversidad. El río Guayabero, de más de 1.000 kilómetros, es hábitat de tortugas, aves y monos. Desde pequeños, los niños aprenden sobre el cuidado ambiental y el aviturismo, una actividad en crecimiento que ha puesto al Meta en el radar de observadores de aves del mundo.

Henrry Abaunsa, rector de la Institución Educativa Nuestra Señora de La Macarena, destaca cómo se ha integrado el turismo en la formación de los más jóvenes: “Con el programa Colegios Amigos del Turismo, dimos los primeros pasos en 2014. Nos llamó la atención por cómo conectaba el entorno educativo con nuestro territorio. Desde entonces, ha generado un enfoque pedagógico relacionado con el turismo, fortaleciendo la identidad local. He acompañado este proceso desde 2008 y ha sido transformador".

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, también destaca el potencial de La Macarena como referente nacional en turismo ecológico: “Este es un municipio de paz, con condiciones ideales para conocer la biodiversidad. Queremos mostrarle al país y al mundo lo que tenemos. Por eso, trabajamos para ampliar la temporada turística, especialmente de julio a diciembre”.

En cuanto a la infraestructura y la seguridad para los visitantes, la región cuenta con una fuerte presencia institucional. El brigadier general Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe, comandante de la Fuerza de Tarea Omega, señala: “Tenemos más de 6.500 hombres desplegados en el sur del Meta. Llevamos años sin registrar eventos que afecten a los turistas. Hay un trabajo conjunto con la alcaldía, operadores y comunidad. Muchos excombatientes ahora son parte de este proceso, trabajando en turismo y aportando a sus familias”.

A su vez, el brigadier general Alejandro Vélez Ospina, comandante del Comando Aéreo de Combate N.° 2, recalca la estabilidad de la zona: “Hay más de 5.000 hombres y mujeres en la región trabajando por la seguridad y la protección ambiental. Nuestro mayor reto es conservar los seis parques naturales cercanos, protegerlos de la deforestación y seguir promoviendo el turismo responsable.”

Y como broche de oro, el alcalde de La Macarena, César Augusto Sánchez, hace una invitación abierta y quiere que todos vayan y disfruten de nuestras maravillas: de la flora, fauna, cultura y hospitalidad. La Macarena es un lugar para vivirlo con todos los sentidos.

La Macarena no solo es un destino, es una experiencia. Sus aguas de colores, su gente cálida, su riqueza natural y su apuesta por el turismo sostenible la convierten en una joya del Meta y de Colombia.