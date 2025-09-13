El otro Caño Cristales: queda a 3 horas de Medellín y parece de película

A solo tres horas de Medellín se esconde un tesoro natural que muchos comparan con Caño Cristales, uno de los ríos más famosos de Colombia. Se trata del río Melcocho, un paraíso de aguas cristalinas que parece sacado de una película gracias a sus pozas verdes, cascadas y playas de arena blanca.



Un santuario hídrico en Antioquia

El río Melcocho nace en la Serranía de San Luis, entre los municipios de El Carmen de Viboral, San Francisco y Sonsón, y atraviesa un corredor de biodiversidad que se mantiene casi intacto. Su cauce desemboca en el río Santo Domingo, afluente del Samaná Norte.

Quienes lo visitan quedan sorprendidos por la transparencia de sus aguas, que permiten ver el fondo con total nitidez, algo que lo ha posicionado como uno de los ríos más cristalinos de Colombia.

Río Melcocho, Oriente de Antioquia. Foto: Facebook Reserva Río Melcocho.

Turismo de naturaleza y aventura

El Melcocho ha ganado fama en los últimos años como un destino de ecoturismo y senderismo. Sus pozas naturales son perfectas para nadar, descansar o simplemente contemplar la fuerza de la naturaleza. Además, los caminos rurales que conducen al río atraviesan veredas campesinas que ofrecen alojamiento y gastronomía típica.

Gracias a su acceso limitado, el lugar conserva una pureza única. Esto lo convierte en un plan ideal para quienes buscan una escapada tranquila, lejos del turismo masivo, y en contacto directo con la naturaleza en estado puro.



Retos de conservación

Aunque es considerado un paraíso escondido, el Melcocho enfrenta amenazas como la deforestación y la minería ilegal en zonas cercanas. Por eso, las comunidades locales hacen un llamado a practicar un turismo responsable que ayude a proteger este santuario hídrico.



El Caño Cristales de Antioquia

Para llegar al río Melcocho desde Medellín se debe tomar la vía hacia San Francisco, Antioquia, un recorrido de aproximadamente tres horas en carro particular o bus intermunicipal. Desde el casco urbano se continúa por un camino rural que lleva a las veredas cercanas al río, y luego es necesario hacer una caminata de entre 40 minutos y 1 hora, dependiendo del acceso elegido. El trayecto combina carretera pavimentada, tramos destapados y senderos ecológicos, lo que convierte el viaje en parte de la experiencia. Desde el municipio de El Carmen de Viboral, también en el Oriente antioqueño, ya hay una ruta directa de buses