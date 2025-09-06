Lanzan ruta de bus directa a popular reserva del Oriente antioqueño: facilitará acceso a viajeros

El municipio de El Carmen de Viboral, en el Oriente de Antioquia, comenzó una prueba piloto para implementar la ruta turística hacia la reserva donde se ubica el río Melcocho, uno de los destinos naturales más valiosos de del departamento, entre otras cosas, por la pureza de sus aguas y la riqueza de sus ecosistemas. La iniciativa busca posicionar el territorio como referente de turismo sostenible y regenerativo en la región.

Marcela Ramírez Cardona, secretaria de Turismo y Desarrollo Económico de El Carmen de Viboral, explicó en Blu Radio que esta ruta permitirá a turistas y comunidad local acceder al cañón bajo principios de organización, seguridad y sostenibilidad. La funcionaria destacó que cada visitante será parte activa de la conservación de este patrimonio natural.

“El Melcocho se ha convertido en una de las reservas más importantes de nuestro territorio, y queremos promover su disfrute responsable, desde un turismo sostenible y regenerativo que preserve y fortalezca el ecosistema”, aseguró Ramírez. La apuesta también busca generar beneficios sociales y económicos para las comunidades locales.

Río Melcocho, en el Oriente de Antioquia. Foto: suministrada.

¿Cómo realizar reservas en el río Melcocho de Antioquia?

Las autoridades recordaron que para visitar el cañón del río Melcocho, que pertenece también al municipio de Cocorná, es obligatorio realizar una reservación previa con el Centro de Atención Integral del Cañón del Río Melcocho (Caica). Los interesados deben comunicarse al teléfono 321 326 03 33, donde recibirán la orientación necesaria para programar su visita.



¿Cómo llegar en bus al Río Melcocho?

La ruta directa, desde El Carmen de Viboral al Cañón del Río Melcocho será ofrecida por Flota El Carmen y tendrá descuentos del 10 % para los viajeros que adquieran, de manera anticipada, el tiquete de ida y de regreso al considerado como el río más cristalino de Antioquia.

Al tratarse inicialmente de una ruta en prueba piloto, la misma ya tiene horarios establecidos para realizar el recorrido, tanto de ida como de regreso desde el popular atractivo turístico natural de esta localidad, que es reconocida también por su fabricación de cerámica. Los horarios de las rutas son los siguientes:



Jueves 11 de septiembre: salida 7:00 de la mañana / regreso 1:00 de la tarde.

salida 7:00 de la mañana / regreso 1:00 de la tarde. Sábado 13 de septiembre: salida 7:00 de la mañana / regreso 4:00 de la tarde.

salida 7:00 de la mañana / regreso 4:00 de la tarde. Domingo 14 de septiembre: salida 7:00 de la mañana / regreso 4:00 de la tarde.

salida 7:00 de la mañana / regreso 4:00 de la tarde. Jueves 25 de septiembre: salida 7:00 de la mañana / regreso 1:00 de la tarde.

salida 7:00 de la mañana / regreso 1:00 de la tarde. Sábado 27 de septiembre: salida 7:00 de la mañana / regreso 4:00 de la tarde.

salida 7:00 de la mañana / regreso 4:00 de la tarde. Domingo 28 de septiembre: salida 7:00 de la mañana / regreso 4:00 de la tarde.

Finalmente, la Secretaría de Turismo enfatizó que el acceso debe hacerse únicamente a través de operadores turísticos certificados y reconocidos. Esto garantiza tanto la seguridad de los visitantes como la gestión ambiental adecuada y el respeto por las comunidades que habitan en la zona.