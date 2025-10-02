A tan solo tres horas de Bogotá, un pueblo transforma los muertos en momias

Como si de historia de terror se trata, hay un pueblo en el suroccidente del departamento de Cundinamarca que guarda una historia de fantasía, a tan solo tres horas de Bogotá, es decir, un trayecto aproximado de 90-100 kilómetros de la capital del país.



El pueblo que tiene momias naturales en Colombia

Fundado el 20 de agosto de 1908, San Bernardo, Cundinamarca, comenzó a vivir desde 1959 un proceso curioso con las personas que fallecían en el municipio, pues comenzaron a hallarse algunos cadáveres momificados de manera natural.

“No se pensó en un comienzo como una exposición, era más pensando en el dolor de las familias (…) El primer cuerpo que se encontró, nunca fue expuesto porque los familiares no estuvieron de acuerdo. Las familias deben aceptar que pase esto”, expresó Rocío Vergara, encarada del sitio donde se encuentran las momias colombianas, en diálogo con Noticias Caracol.

Allí, reposan los cuerpos de niños, abuelos, bebés, que en vida aportaron al desarrollo del pueblo desde empleos informales hasta la ciencia o la medicina, en donde sus cuerpos evolucionaron para poder ser expuestos para todos los curiosos en el país.



¿Por qué se produce este extraño fenómeno en San Bernardo?

Lo primero, según expertos, el factor geográfico ha influido en este fenómeno en el municipio y es que esta zona ha sido conocida como la despensa agrícola del Sumapaz con todos los pisos térmicos, pero, además, los productos alimenticios, en especial la guatila y el balú han “ayudado” a este proceso natural de momificación al ser comida sana y libre de químicos, pero esto aún sigue siendo investigado por científicos en el país debido a que estos alimentos se consumen en Boyacá y Santander, pero no pasa lo mismo.

San Bernardo, Cundinamarca // Foto: Facebook Alcaldía Municipal San Bernardo Cundinamarca

¿Dónde se encuentra ubicado este curioso pueblo?

Este querido pueblo de Cundinamarca cuenta con una población de 10.304 habitantes y se ubica en el suroccidente del departamento, limitando con el departamento del Tolima y cerca se encuentran poblaciones como Pandi, Venecia, Arbeláez, entre otros.



Para llegar se debe tomar la Autopista Sur en Bogotá y tomar la vía hacia Fusagasugá, es decir, la vía nacional que conecta con Girardot para luego tomar una vía alterna en el municipio mencionado anteriormente.

Conozca más de este reconocido pueblo