El pueblo de Cundinamarca donde todos son "solteros" por tres días: queda muy cerca de Bogotá

El municipio de Chaguaní, en Cundinamarca, conocido afectuosamente como la ‘tierra de cupido’, realiza cada año un curioso festival para aquellos que son o han sido solteros: el afamado Festival del Soltero.

Este evento, catalogado como uno de los más reconocidos en el departamento, tiene lugar normalmente para mediados de año. El festival se caracteriza por su gran variedad de actividades culturales, promoviendo el encuentro y la celebración de la soltería.

Situado en el occidente de Cundinamarca, Chaguaní forma parte de la provincia de Magdalena Centro. Los viajeros que deseen asistir a esta importante fiesta tradicional deben recorrer aproximadamente 120 kilómetros desde Bogotá. Una vez allí, los visitantes serán recibidos por una agradable temperatura media de 24ºC.

La programación del Festival del Soltero es amplia y está diseñada para entretener tanto a locales como a turistas. Entre las actividades destacadas se encuentran los esperados desfiles de solteros y solteras, la emocionante copa relámpago de la soltería, y un encuentro departamental de la cultura.



Un aspecto único y distintivo de este certamen es que, durante los tres días de celebración, todos los hombres y mujeres presentes en Chaguaní serán considerados solteros por decreto. Esta norma festiva asegura un ambiente de camaradería y diversión para todos los asistentes.



Historia y tradición de la fiesta de la soltería

El Festival del Soltero no es una fiesta reciente, sino que constituye una tradición profundamente arraigada. Sus orígenes se remontan al año 1972.

La fundación de este certamen surgió a partir de una petición de los jóvenes de la comunidad. Estos jóvenes, quienes participaban activamente en las jornadas religiosas, realizaron una solicitud especial a la Virgen María. A través del rezo de un rosario, pidieron obtener la posibilidad de conseguir su media naranja. Este contexto histórico refuerza el carácter tradicional y social del evento.



Destino turístico y gastronómico

Además de la celebración principal de la soltería, el festival ofrece una excelente oportunidad para que los visitantes y turistas conozcan los diversos atractivos turísticos que la población tiene para ofrecer. Chaguaní se convierte en un centro de interés que va más allá del baile y los desfiles.

Los asistentes al Festival del Soltero tendrán la oportunidad de degustar la exquisita gastronomía local, una parte fundamental de la experiencia turística. También podrán adquirir artesanías, y deleitarse con los postres y golosinas típicas de la región. El municipio garantiza así un complemento cultural y culinario para quienes se desplacen al occidente de Cundinamarca en busca de fiesta y tradición.