El pueblo mágico a menos de 2 horas de Bogotá con termales y cuatrimotos: pasaje por $17.000

Cundinamarca es un departamento que cuenta con grandes tesoros escondidos, hermosos paisajes y pueblos que abren sus puertas a cientos de turistas cada año.

Sin embargo, existe un pueblo que no muchas personas conocen, a pocos minutos de Bogotá, que resalta por su variedad de planes.



¿Qué planes se pueden hacer en San Francisco . Cundinamarca?

Se trata de San Francisco de Sales, ubicado en el noroccidente del departamento. Tiene una temperatura promedio de 20 grados en todo el año, lo que lo convierte en un lugar muy atractivo para el turismo.

Algunos de los mejores planes para realizar en este municipio son:



Visitar el Museo de la Llanta, un lugar que exhibe más de 100 hermosas figuras, principalmente de animales, realizadas con llantas desechadas. Recorrer el Jardín Encantado, un hermosos parque natural con más de 25 especies de colibríes, donde podrá tomar hermosas fotos y conocer más de la naturaleza. Conocer el Río San Miguel, un lugar con bellos senderos, donde podrá bañarse en sus aguas y conectar con la naturaleza. Además, podrá realizar actividades como montar en cuatrimotos o hacer canotaje, ideales para los amantes de la aventura.

Termales a 2 horas de Bogotá

Además de su variada oferta de planes, tiene un atractivo ideal para que se pueda relajar. Se trata de unas hermosas termales, ubicadas en el balneario Paraíso Tropical, en la Carrera 10 #1-39.



Cuenta con atención de jueves a domingo y ofrece otros servicios como parqueadero, restaurante o experiencias relajantes, que lo hacen más llamativo.

Hermosas termales a 3 horas de Bogotá por menos de $15.000: un paraíso natural Foto: ImageFx

¿Cómo llegar desde Bogotá hasta San Francisco - Cundinamarca?

Para poder llegar desde Bogotá hasta San Francisco - Cundinamarca, existen diferentes alternativas que varían en precios y tiempo.

Una de ellas es en bus, que lo podrá tomar desde la Terminal Salitre y tendrá una duración aproximada de unas 2 horas, en la empresa Santa Fe, con un costo de entre 15.000 a 17.000 pesos colombianos.

Otra de las opciones es en vehículo particular, ya sea carro o moto, que le llevará cerca de 1 hora y 15 minutos, saliendo desde la calle 80, pasando por Facatativá, después La Vega, y luego San Francisco de Sales.

Este es el mapa