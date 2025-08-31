La hermosa piedra colgante en Boyacá, a menos de 3 horas de Bogotá: un lugar lleno de Frailejones

Chiquinquirá es uno de los municipios favoritos del departamento de Boyacá por miles de turistas del país, no solo por su agradable clima, su cálida cultura y tradiciones religiosas, sino por sus paisajes de encanto.

Conocida como la capital religiosa de Colombia, Chiquinquirá se consolida como destino gastronómico, por su variada oferta de comida típica de la región cundiboyacense. Se encuentra ubicada a solo 1 hora y 45 minutos de Tunja.



Mejores planes para hacer en Chiquinquirá - Boyacá

Entre los mejores planes para hacer en la ciudad mariana de Colombia se encuentran:



Visitar la Iglesia Basílica Nuestra Señora del Rosario, una de las más lindas del país, que cuenta con una gran infraestructura. Visitar la Iglesia La Renovación, que además de tener una construcción moderna y pasillos con vitrales, retrata la historia del milagro de la renovación. Otro de los mejores planes es visitar el Parque Juan Pablo II, que cuenta con la Plaza de Ferias, el kiosco, la Pampa, el Coliseo Cubierto de Deportes, la pista de bicicross, el complejo de deportes, una pista para patinaje, el coliseo de ferias, entre otros, completamente gratis.

Chiquinquirá - Boyacá Foto: Alcaldía de Chiquinquirá

¿Cómo llegar de Bogotá a Chiquinquirá?

Una de las alternativas más fáciles es en bus, desde el Terminal del Norte o Terminal Salitre, que tiene un costo de entre 25.000 a 30.000 pesos colombianos.

Además, con su vehículo podrá llegar por la vía más rápida, desde la autopista norte, Chía, Cajicá, Ubaté, Simijaca y posteriormente, Chiquinquirá. El tiempo estimado de viaje desde Bogotá hasta Chiquinquirá es de 3 horas.

Este es el mapa

Mirador en Chiquinquirá - Boyacá

Uno de los mayores atractivos que se encuentra en este lugar es el Mirador Los Currucuyes o Parque Natural Currucuyes, un lugar escondido en las montañas de este pueblo, que muy pocos conocen.

Publicidad

Dentro de lo que más llama la atención de este parque es su increíble vista, donde no solo se puede apreciar toda la ciudad y la laguna de Fúquene, sino que los visitantes se puede tomar excelente fotografías.

Este lugar se encuentra ubicado en la Vereda Molino, a unas horas del parque principal del pueblo. Para poder llegar, tendrá que subir por la vía variante Chiquinquirá, en la avenida circunvalar con calle 19.

El recorrido es de aproximadamente 8 kilómetros y se puede realizar en carro, moto, cicla o caminando. Además, cuenta con gran señalización que le indicará el camino que debe seguir y la distancia faltante para llegar.

Publicidad

Este es un plan ideal para realizar con amigos, familia o pareja. El lugar está rodeado por frailejones, alcanza los 3 metros de altura y tiene un hermosos precipicio con una piedra colgada en el aire, donde las personas pueden subir.