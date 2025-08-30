La hermosa cascada en Boyacá, a menos de 3 horas de Bogotá; puede entrar completamente gratis

Togüí es uno de los municipios más queridos por los boyacenses, conocido como el paraíso escondido de Boyacá por su riqueza cultural y natural. Este municipio es productor de café, plátano, yuca, caña panelera, cítricos, maíz y fríjol.

Entre sus principales atractivos se encuentra su agradable clima y sus paisajes de encanto, siendo un lugar lleno de vida, flora y biodiversidad. Sus fechas más importantes son el Festival Cultural y Renacer Toguiseño, que reúnen a miles de turistas.



¿Cómo llegar de Bogotá a Togüí?

Para llegar desde Bogotá hasta Togüí existen varias alternativas. Una de ellas es en bus, que tiene un costo de entre 32.000 a 39.000 pesos colombianos. Otra de las alternativas es en vehículo, donde tardará cerca de 3 horas y media o cuatro.

Además, para planificar su trayecto tenga presente que el mejor recorrido será salir por la autopista norte, pasar por Chía, Zipaquirá, Ubaté, Chiquinquirá, San Miguel de Sema y posteriormente Togüí.

Mejores planes en Togüí

Togüí es un municipio que cuenta con diversos planes que puede realizar en familia, en pareja, con sus amigos o si le gusta la aventura, solo.

Por su belleza natural, uno de los planes más atractivos para hacer en Togüí es visitar las cascadas naturales del municipio. Las principales son:



Cascada el Ombligo

Salto La Pomeca

Cascada La Chorrera

El pueblo está rodeado por tres ríos: Ubazá, Pomeca y Togüí. Este lugar se encuentra a solo dos horas de Tunja, la capital de Boyacá, y cuenta con un clima templado y variada oferta hotelera.



Cascada La Chorrera en Togüí

Uno de los lugar más turísticos es la cascada La Chorrera, un verdadero paraíso natural, que queda a solo 30 minutos del parque principal del pueblo, en la vereda Hatillo, donde desde cierto punto deberá subir caminando ya que las vías son destapadas.

En el camino podrá encontrar un restaurante. Entrar a este lugar no tiene ningún costo y puede bañarse y nadar sin ningún problema.

El agua de esta cascada es principalmente roja, gracias a la cantidad de robles que tiene la zona. Se recomienda a sus visitantes tener mucho cuidado ya que la zona tiene bastantes piedras, con las que se podrían golpear.