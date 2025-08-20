El pueblo en Boyacá al que llaman el paraíso de los postres y las ruanas: tiene hasta termales

¿Busca un destino encantador que le ofrezca relax, cultura y una explosión de sabores? No busque más, porque Iza, un pintoresco pueblo de Boyacá, conocido como el paraíso de los postres, es un verdadero tesoro declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional y parte de la prestigiosa Red de Pueblos Que Enamoran desde 2021.

Iza tiene más de 30 años de tradición, la elaboración y comercialización de postres es una de las principales fuentes económicas del municipio. Gracias a la abundante producción lechera, la oferta se ha expandido desde tortas iniciales hasta incluir cerca de 30 tipos de postres. Podrá disfrutar de exquisitos mousse de frutas de temporada, merengones, leche asada y cheesecakes, entre muchas otras delicias.

Además de los postres, la gastronomía local lo sorprenderá con la Trucha Arcoíris. Dada la cercanía de Iza con el lago, este apetitoso y nutritivo pez de agua dulce se ofrece preparado de diversas formas, como a la plancha o gratinada con distintas salsas, siendo un plato muy buscado por los visitantes.

Los postres que venden en el parque principal de Iza en Boyacá. Foto: @Boyaca95_6FM

Aguas termales de Iza: un oasis de bienestar

Iza no solo te conquistará por su gastronomía, sino también por sus aguas termales azufradas. Ubicadas en el Complejo Hotelero y Termal Piscina Erika, a solo 10 minutos del casco urbano, estas aguas son extraídas de un pozo profundo y alimentan dos piscinas recreativas. Con temperaturas que oscilan entre los 30°C y 35°C, sus propiedades fisicoquímicas son reconocidas por sus múltiples beneficios:



Contribuyen al mejoramiento de problemas respiratorios y cardiovasculares.

Ayudan a disminuir dolencias relacionadas con la artritis.

Son excelentes para la rehabilitación muscular y la relajación.

Alivian los dolores musculares.

Ideales para terapias y para tratar problemas de piel.

Iza, la cuna de tejedores y la raíz ancestral

El taller de Tejidos Rebancada se encuentra en Iza, Boyacá, es cuna de tejedores, cuna de hilanderos, de hilanderas, es un municipio lleno de de artesanos. Francisco Gómez fundó el taller junto a Silvino Patiño, quien proviene de una familia de tejedores.

La elección de Iza no es casual, pues el municipio tiene una profunda conexión con el pasado prehispánico y la leyenda de Bochica, una figura muisca vinculada al tejido y el hilado de fibras. Este arraigo en la historia y la artesanía es fundamental para ellos:

Iza es un municipio que tiene arraigado en todo su pasado y muy en su presente y esperamos, ojalá en el futuro, pues todo el hacer eh artesanal y también el hacer de moda, el hacer de vestuario.



Cómo llegar a Iza en Boyacá desde Bogotá

Para llegar a Iza el tiempo estimado entre 3 horas 26 minutos y hasta 3 horas 42 minutos, dependiendo del tráfico. Tome la Autopista Norte (Ruta Nacional 55) rumbo a Tunja, continúa por Duitama y Sogamoso, y luego sigue en dirección a Iza.