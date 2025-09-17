El pueblo de montañas, ríos y quebradas que parece salido de un cuento; cerca de Bogotá

A solo 115 kilómetros al sureste de Bogotá, a aproximadamente tres horas en automóvil, se encuentra Gutiérrez, un municipio de Cundinamarca que parece salido de un cuento.

Ubicado en la provincia de Oriente, este destino combina un clima templado, montañas majestuosas y una riqueza cultural que lo convierte en un lugar ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina y conectarse con la naturaleza.

Gutiérrez tiene raíces profundas que se remontan a la época prehispánica, cuando los indígenas muiscas habitaban la región. La fundación oficial del municipio se dio el 15 de junio de 1852, y desde entonces ha mantenido sus tradiciones mientras se consolidaba como un importante centro agrícola del Oriente cundinamarqués, de acuerdo con la página de la Gobernación de Cundinamarca.

La historia se refleja en sus calles, su arquitectura y, especialmente, en la iglesia de San Pedro, construida en el siglo XIX, que se ha convertido en un símbolo del municipio.

Gutiérrez, Cundinamarca. Foto: Alcaldía de Gutiérrez

Un municipio rodeado de hermosas montañas

Situado en la Cordillera Oriental a unos 2.000 metros sobre el nivel del mar, Gutiérrez está rodeado de montañas, ríos y quebradas que embellecen cada rincón del municipio.

Entre sus tesoros naturales se destacan el páramo de las Mercedes y la laguna Negra, un espejo de agua rodeado de frailejones y neblina, que cautiva a los visitantes con su misticismo y serenidad.

La cascada del Salto de las Monjas y el Cerro de las Tres Cruces son otros puntos imperdibles para los amantes del ecoturismo y la aventura, ofreciendo senderos de caminata y vistas panorámicas del valle que parecen pintadas a mano.

El paraíso de Gutiérrez, Cundinamarca. Foto: YouTube Cultura Y Deporte Gutiérrez

Culturalmente, las festividades en honor a San Pedro son un momento clave para la comunidad.

Procesiones, eventos culturales y ferias artesanales atraen a numerosos visitantes cada año, quienes disfrutan de la música, la danza y la hospitalidad típica del municipio.

Cómo llegar a Gutiérrez desde Bogotá

Llegar a Gutiérrez desde Bogotá es sencillo. La ruta principal conecta la capital con Villavicencio, y desde allí se toma el desvío hacia el municipio, claramente señalizado.

El viaje dura alrededor de tres horas, aunque se recomienda verificar las condiciones de la vía, especialmente en temporada de lluvias.



Gutiérrez es un destino que combina historia, naturaleza y cultura en un entorno que parece detenido en el tiempo.

Sus montañas, lagunas y cascadas, junto con la calidez de su gente, lo convierten en un refugio perfecto para quienes buscan un plan de fin de semana cerca de Bogotá. Sin duda, un pueblo que invita a soñar, explorar y regresar.