El pueblo antioqueño con más grabados antiguos en Colombia; tienen 2.000 años y a 3 horas Medellín

Ubicado a unos 143 kilómetros de Medellín, el municipio de Támesis, en el Suroeste antioqueño, se ha convertido en un referente histórico y cultural por la gran cantidad de petroglifos o 'dibujos indígenas' que conserva en su territorio. Estos grabados rupestres, elaborados hace miles de años, son considerados uno de los primeros símbolos de comunicación antes de la escritura.



¿Qué son los petroglifos que hacen famoso a Támesis?

Los petroglifos son figuras talladas en piedra que incluyen espirales, formas geométricas, representaciones humanas y animales. En Támesis se han registrado más de 1.500 grabados en 120 rocas, lo que lo posiciona como el municipio con mayor número de estas manifestaciones en Colombia.



¿Dónde ver petroglifos en Colombia?

La mayor parte de los hallazgos se encuentran en las veredas El Rayo, El Encanto, San Luis, El Hacha y Otrabanda. Allí, los visitantes pueden observar cómo estas marcas milenarias se han conservado con el paso del tiempo, pese a la dificultad de descifrar con exactitud su significado.

Ligar para observar petroglifos en Támesis. Foto: Antioquia Es Mágica.

Más allá de su valor arqueológico, los petroglifos son vistos por comunidades y expertos como un testimonio espiritual de los antiguos habitantes del territorio. Estas figuras transmiten la visión que los pueblos originarios tenían sobre el mundo, la naturaleza y la vida.



¿Qué hacer en Támesis, Antioquia?

De acuerdo con el portal de turismo Antioquia Es Mágica, Támesis tiene "vocación turística de aventura, naturaleza, bienestar y cultura", lo que convierte a este destino en "un lugar privilegiado por la cantidad de agua que baña su territorio y además tiene 13 rutas camineras que te encantarán", ofreciendo un "destino que nunca te cansarás de explorar".

El municipio también ofrece otras experiencias culturales y turísticas: recorridos con Ecocartama para conocer petroglifos y caminos antiguos, observación de aves con el Club de Avifauna de Támesis, visitas al Museo Arqueológico Cartama y la posibilidad de vivir la producción de cacao en la Finca Viejo León.



Así puede llegar a Támesis desde Medellín

El acceso a Támesis puede hacerse desde Medellín por la vía Caldas – Amagá – Bolombolo – Peñalisa – Puente Iglesia – Montenegro, o a través de la ruta alterna por el Túnel de Occidente, San Jerónimo y Anzá, que también conecta con Bolombolo.

Con su riqueza arqueológica y cultural, Támesis se consolida como un destino clave para el turismo histórico en Antioquia, atrayendo tanto a viajeros como a investigadores que buscan comprender mejor las huellas de los pueblos ancestrales en Colombia.