Motociclista desapareció durante fuertes lluvias en Medellín; una vivienda colapsó

El alcalde Federico Gutiérrez confirmó que un motociclista está desaparecido tras las fuertes lluvias registradas durante la noche del lunes en Medellín. En el sector de Robledo, en el sector Olaya Herrera, un deslizamiento produjo el colapso de una vivienda de madera donde no resultaron heridos

Luego de varias horas tras la tormenta eléctrica que afectó buena parte del centroccidente de Medellín en las últimas horas, las autoridades entregaron un balance de la situación que sigue siendo atendida por parte de organismos de gestión del riesgo.

Según el alcalde Federico Gutiérrez, la situación más compleja se registró en el sector de Belén donde el desbordamiento de varias quebradas y la inundación de calles dejó un motociclista desaparecido y que está siendo buscado por parte del DAGRD.

De igual manera, en el sector Olaya Herrera de Robledo, un deslizamiento provocó el colapso de una vivienda de madera que no dejó personas lesionadas y cuyos residentes están siendo atendidos por el equipo social de la administración local.



El mandatario también indicó que en Altavista se desbordó la quebrada en el sector Mano de Dios y una creciente en la conocida como La Buga, generó inundaciones que gracias a obras hidráulicas ejecutadas en los últimos meses evitaron una situación más grave.

Según Gutiérrez, todas las dependencias de la Alcaldía están activas en los sitios donde se requieren y avanzan por parte de Emvarias la limpieza de algunas calles y deprimidos afectados por sedimentos.