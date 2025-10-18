Autoridades declaran calamidad pública en 33 municipios de Santander por la ola invernal

Las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días siguen generando emergencias en diferentes municipios de Santander. Según confirmó Pedro Araque, encargado de la Oficina de Gestión del Riesgo Departamental, 33 municipios permanecen en calamidad pública debido a los daños ocasionados por el invierno.

En el municipio de San Andrés se reportó el colapso del sistema de alcantarillado y el incremento de las aguas en el casco urbano, lo que ha provocado inundaciones en varios sectores. Además, la quebrada La Llorona aumentó su caudal, poniendo en riesgo a las familias que viven cerca de su ribera.

El funcionario también informó que en Molagavita se presentan afectaciones por deslizamientos de tierra y obstrucción de vías rurales, lo que ha dificultado la movilidad y el acceso de maquinaria para la atención de la emergencia.

Lluvias dejan incomunicadas varia municipios de Santander Imágenes del Carmen de Chucurí. Lluvias afectan municipios de Santander

“Seguimos en monitoreo constante y apoyando a los municipios más afectados. En San Andrés tuvimos colapso de alcantarillado, incremento del caudal de quebradas y afectaciones en viviendas. En total, 33 municipios permanecen en calamidad pública”, indicó Pedro Araque.



Entre los municipios más golpeados por la temporada invernal están Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí, Carmen de Chucurí, Macaravita, Málaga, Charalá y Landázuri, donde se reportan deslizamientos, inundaciones y familias evacuadas.

Asimismo, las autoridades mantienen vigilancia sobre las vías Bucaramanga–Barrancabermeja, San Vicente–Zapatoca y Curos–Málaga, que presentan pasos restringidos por deslizamientos de tierra.

La Gobernación de Santander y los organismos de socorro reforzaron los operativos de atención y asistencia humanitaria, mientras persisten las alertas amarilla y naranja por posibles crecientes súbitas en ríos y quebradas del departamento.