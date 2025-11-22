Luis Alfonso Martínez Chimenty asume como nuevo director de la Aeronáutica Civil

El Gobierno nacional nombró a Luis Alfonso Martínez Chimenty como nuevo director general de la Aeronáutica Civil, luego de la renuncia del general (r) José Henry Pinto Rodríguez, quien salió de su cargo apenas seis meses después de haber asumido la dirección.

La dimisión de Pinto, confirmada por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), ocurre en un momento crítico para la infraestructura aeroportuaria del país, marcado por retrasos y dificultades en proyectos estratégicos. Entre ellos, la modernización del Aeropuerto Internacional Golfo de Morrosquillo, en Tolú, cuya demora ha afectado la conectividad aérea y el turismo en la región.

Martínez Chimenty, nacido en Río Viejo, Bolívar, es contador público con especialización en alta dirección del Estado. Ya había trabajado en la Aerocivil como director aeronáutico de área en la Dirección Financiera y acumula experiencia en entidades como el Ministerio del Interior, la Universidad Industrial de Santander, la Contraloría General, la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos y la Secretaría Distrital de Gobierno.

Su nombramiento fue oficializado mediante el Decreto 1265 de 2025 y fuentes de la Aerocivil confirmaron a Blu Radio que la designación fue notificada al personal este viernes 21 de noviembre.



La llegada del nuevo director se da en medio de un panorama retador para la entidad, que deberá agilizar obras, superar bloqueos administrativos y garantizar avances reales en la infraestructura aérea del país.