Luis Alfonso Martínez Chimenty asume como nuevo director de la Aeronáutica Civil

Luis Alfonso Martínez Chimenty asume como nuevo director de la Aeronáutica Civil

El relevo en la entidad se da en medio de los retrasos en la modernización del aeropuerto de Tolú, proyecto que ha generado preocupación por su impacto en la conectividad y el turismo del Golfo de Morrosquillo.

