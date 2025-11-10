Otro ataque armado en Floridablanca en el mismo sector donde ocurrió una masacre

La violencia volvió a golpear al asentamiento humano Villa Esperanza, en la Transversal Oriental de Floridablanca. En la madrugada de este lunes, un nuevo ataque armado dejó una persona muerta y tres heridas, a tan solo dos semanas de la masacre del 25 de octubre, en la que cuatro personas fueron asesinadas en ese mismo sector.

Según el reporte de las autoridades, el hecho se registró hacia las 2:50 de la madrugada cuando dos hombres armados irrumpieron en una zona boscosa y dispararon indiscriminadamente contra un grupo de personas que, de acuerdo con la investigación preliminar, estarían consumiendo y comercializando estupefacientes.

Los heridos fueron identificados como Ronal Mauricio Araque Niño y Frenlly Javier León Reátegui, ambos de 19 años, y Carlos Augusto Moreno Rueda, de 32 años y de nacionalidad venezolana.

Los tres presentan heridas por arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, pero se encuentran fuera de peligro, según el informe médico.



Una persona muerta y otras tres heridas dejó ataque armado en el asentamiento humano Villa Esperanza de Floridablanca. La Policía investiga para identificar a los responsables del homicidio #VocesySonidos pic.twitter.com/cPU6bOwj4J — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 10, 2025

El brigadier general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, resaltó que, según la investigación, en la zona “el ataque sería producto de un ajuste de cuentas entre grupos que se disputan el control del expendio de drogas en Villa Esperanza. La estructura de Los del Sur busca apoderarse de esa zona, donde ya controla cerca del 80 % del microtráfico en el área metropolitana”.

El oficial agregó que el sector es considerado de alta complejidad, debido a la presencia de cambuches, chatarrerías y habitantes de calle que utilizan el lugar como punto de consumo y venta de drogas.

Las autoridades reforzaron los patrullajes en la zona y mantienen la alerta, ante el temor de que se repita una ola de violencia similar a la que dejó cuatro víctimas mortales el pasado 25 de octubre en ese mismo asentamiento.