En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Gobernador de Arauca
Crisis diplomática con EEUU
Jaime Esteban Moreno
UE-CELAC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Otro ataque armado en Floridablanca en el mismo sector donde ocurrió una masacre

Otro ataque armado en Floridablanca en el mismo sector donde ocurrió una masacre

A solo dos semanas de la masacre del 25 de octubre, Villa Esperanza volvió a ser escenario de un ataque armado. Una persona murió y tres más resultaron heridas en medio de una disputa entre estructuras criminales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad