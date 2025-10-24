En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Racha de violencia en Santander: tres muertos y dos heridos en ataques sicariales

Racha de violencia en Santander: tres muertos y dos heridos en ataques sicariales

En menos de 24 horas se registraron ataques a bala en Bucaramanga, Floridablanca y Barrancabermeja.

cinta_policia_peligro_homicidio_crimen_referencia_2_afp.jpg
Cinta de Policía
Foto: Referencia AFP
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 24 de oct, 2025

Una nueva ola de violencia sacudió a Santander en las últimas 24 horas, con tres personas asesinadas y dos más heridas en una serie de ataques sicariales registrados en Bucaramanga, Barrancabermeja y Floridablanca, en hechos que mantienen en alerta a las autoridades departamentales.

El primer ataque ocurrió en el barrio Girardot de Bucaramanga, donde fue asesinada Daniela Fernanda Anaya Uribe, una mujer de 25 años que había resultado gravemente herida el día anterior tras ser atacada a bala por dos hombres en motocicleta. La víctima permanecía internada en el Hospital Universitario de Santander, pero falleció debido a la gravedad de las heridas.

Horas después, en inmediaciones de Sanandresito La Rosita, también en Bucaramanga, un hombre fue asesinado a tiros en plena vía pública por sicarios que huyeron del lugar sin dejar rastro. Las autoridades avanzan en la revisión de cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables.

En Barrancabermeja, la violencia volvió a golpear cuando un hombre armado ingresó a una tienda del barrio El Campín y abrió fuego contra las personas que se encontraban en el lugar. En el ataque murió un ciudadano que realizaba labores de reparación de un refrigerador, mientras que una mujer que hacía labores de aseo resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial.

La racha criminal se extendió a Floridablanca, donde fue atacado a bala un hombre conocido con el alias de “Frijolito”, en el barrio La Cumbre. La víctima fue llevada a un hospital con heridas de consideración, mientras las autoridades investigan si el atentado estaría relacionado con disputas por microtráfico.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga y el Departamento de Policía del Magdalena Medio reforzaron los operativos en los sectores afectados, al tiempo que unidades de inteligencia adelantan investigaciones para determinar si los hechos están conectados entre sí.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar de manera confidencial cualquier información que permita ubicar a los responsables, mientras se mantiene la alerta por el incremento de los homicidios selectivos en el departamento durante 2025.

