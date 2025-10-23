Procurador advierte a alcalde de Barrancabermeja que acate de inmediato su suspensión

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, respondió al alcalde de Barrancabermeja, Jhonatan Stivel Vásquez Gómez, y advirtió que la medida de suspensión provisional impuesta por el Ministerio Público debe cumplirse de manera inmediata, tal como lo establece el artículo 217 del Código General Disciplinario.

El pronunciamiento se conoció luego de que el mandatario local asegurara en un video que no acataría la decisión hasta que el presidente de la República determinara si debía aplicarse o no la sanción.

En el comunicado oficial, el procurador Eljach recordó que la Corte Constitucional ha reiterado que la suspensión provisional a un servidor público, incluso si es elegido por voto popular, no requiere acto de ejecución y surte efecto desde el momento en que es comunicada al investigado.

“El servidor público que continúe ejerciendo sus funciones a sabiendas de la existencia de una suspensión incurre en una falta disciplinaria gravísima”, advirtió el jefe del Ministerio Público, citando el numeral 8 del artículo 55 del Código General Disciplinario.



El procurador también aclaró que el funcionario suspendido no puede excusarse de cumplir la medida argumentando que no ha sido notificado oficialmente o que se encuentra en licencia, vacaciones o permiso. Según explicó, esas situaciones administrativas buscan garantizar la continuidad del servicio, pero no impiden el cumplimiento inmediato de la sanción.

Eljach enfatizó que la medida tiene como propósito “proteger el recto ejercicio de la función pública”, evitando que el investigado pueda reiterar la conducta o interferir en el avance del proceso disciplinario.

“Incumplir la orden impuesta significaría atentar contra el ordenamiento jurídico y poner en duda la autonomía de este órgano de control”, concluyó el procurador general.

La advertencia se produce en medio de la controversia por la suspensión de Vásquez, investigado por presunta participación en política a favor de su esposa, Laura Cristina Ahumada García, candidata al Senado por el Pacto Histórico.

Mientras tanto, la administración de Barrancabermeja deberá quedar a cargo de un alcalde encargado, designado mientras se resuelve la investigación disciplinaria.