Ni el Rosario ni la Javeriana, estas universidades fueron las mejores en las Saber Pro del Icfes

El diario La República público un ranking de universidades colombianas basado en los resultados de las pruebas Saber Pro por competencias.

Este escalafón evalúa el desempeño de las instituciones en cinco áreas clave: Competencias Ciudadanas, Escritura, Razonamiento Cuantitativo, Inglés y Lectura Crítica. Sin embargo, la publicación ha encendido un debate sobre si estos resultados miden la calidad de las universidades o, más bien, el nivel de los estudiantes que ingresan desde el colegio.

A continuación, las universidades mejor puntuadas en las pruebas Saber Pro del Icfes que se realizó en 2024:

Competencias Ciudadanas:



Universidad Nacional sede Bogotá Universidad del Rosario Icesi Universidad de Los Andes Universidad Nacional Sede Medellín

Escritura:



Universidad de la Sabana Universidad del Rosario Icesi Universidad de Los Andes Universidad Externado

Razonamiento Cuantitativo:



EIA de Medellín (Escuela de Ingeniería de Antioquia) Universidad Nacional Sede Bogotá Universidad Nacional Sede Medellín Escuela de Ingenieros Julio Garavito Universidad de los Andes

Inglés



Universidad de Los Andes EIA (Escuela de Ingenieros de Antioquia) Universidad del Rosario Universidad de la Sabana EAFIT de Medellín

Lectura Crítica



Universidad Nacional, sede Bogotá Universidad de Los Andes Universidad del Rosario EIA Icesi

La Universidad de Los Andes muestra una presencia consistente en casi todas las categorías, posicionándose como una de las instituciones más destacadas en las pruebas Saber Pro. Sin embargo, la Universidad Javeriana, a pesar de su prestigio, no figura entre las cinco primeras en ninguna de las categorías señaladas.

