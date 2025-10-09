Ni Andes ni Javeriana: esta es la universidad con mejor reputación académica, según QS Ranking 2026

A la hora de elegir qué carrera estudiar la mayoría de las personas suelen dejarse llevar por recomendaciones de sus seres más cercanos o eligen la institución que ofrece mejores beneficios.

Sin embargo, hay otros que se fijan en factores como los programas académicos que ofertan las instituciones, la calidad de los maestros, la infraestructura de la universidad, la ubicación y, lo más importante, el costo y las opciones de financiamiento.

A pesar de ello, siempre toma relevancia el nombre de las universidades con mayor prestigio y en Colombia no es la excepción.

Hace poco, se dio a conocer la más reciente edición del QS World University Rankings 2026 para Latinoamérica y el Caribe, el cual enumera las mejores universidades de la región, según criterios como experiencia de aprendizaje, compromiso global, empleabilidad y reputación académica.



Para determinar lo anterior, la firma llevó a cabo una metodología que evaluó a nivel global más de 1.500 instituciones de educación superior, de las cuales clasificaron más de 400 en América Latina y el Caribe y 67 en Colombia.

De acuerdo con el QS Ranking para 2026, en el país hay recintos que obtuvieron más de 50 puntos en el criterio de reputación académica, lo que los ubica como los más prestigiosos a nivel nacional.



La universidad con mejor reputación académica en Colombia

Con un puntaje de casi 100, la universidad más prestigiosa académicamente también ocupó el puesto 12 en Latinoamérica y el Caribe. A continuación, está el ránking de las 20 mejores en Colombia:

