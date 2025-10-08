En vivo
Aeropuerto El Dorado
Negociaciones paz Israel - Hamás
Guns N' Roses en Bogotá
Consulta Pacto Histórico

Sentencian a profesor de educación física por abusar de tres niños de 5 y 6 años

Sentencian a profesor de educación física por abusar de tres niños de 5 y 6 años

Contra el señalado pesan otras doce denuncias por abuso sexual a niños de entre 5 y 7 años, de acuerdo a datos de la Fiscalía. Las investigaciones en estas causas continúan.

Abuso sexual / Foto de referencia
Abuso sexual /
Foto de referencia: Meta IA
Por: EFE
|
Actualizado: 8 de oct, 2025

Un tribunal de Ecuador sentenció a diecisiete años y cuatro meses de prisión a un profesor por abusar sexualmente de tres niños de 5 y 6 años, según informó este martes la Fiscalía.

El pasado 24 de marzo, los padres de los niños de una escuela de la localidad de Sangolquí, en la provincia de Pichincha, denunciaron que sus hijos habían sido abusados sexualmente por el docente de la materia de Neuromotores (actividad física), "mientras 'revisaba' que llevaran la pantaloneta del uniforme deportivo", detalló el Ministerio Público en un comunicado.

Tras la denuncia, la Fiscalía recibió los testimonios de las víctimas, quienes "identificaron claramente a su agresor", el profesor Steveen Joel P., que fue detenido inmediatamente por la Policía.

Abuso contra menores de edad
Abuso contra menores de edad
Foto: referencia, Meta IA

Durante el juicio, la fiscal a cargo del caso presentó una valoración psicológica y de entorno social, el informe del reconocimiento del lugar de los hechos y los testimonios de los niños, de profesores, de la directora de la escuela, entre otros.

"La investigación concluyó que los abusos se ejecutaron de forma continuada", señaló el Ministerio Público, por lo que el tribunal lo declaró culpable del delito de abuso sexual agravado.

Contra Steveen Joel P. pesan otras doce denuncias por abuso sexual a niños de entre 5 y 7 años, de acuerdo a datos de la Fiscalía. Las investigaciones en estas causas continúan.

