Una joven de 18 años, la autora de tiroteo en Canadá que dejó 10 muertos

La policía todavía no tiene ninguna idea del móvil del ataque en una escuela secundaria y una residencia en Tumbler Ridge, un pequeño poblado de 2.400 habitantes en la provincia de Columbia Británica.

tiroteo-canada.jpg
Esta fotografía proporcionada por el periodista local Trent Ernst muestra el edificio de la escuela secundaria y preparatoria donde ocurrió un tiroteo que dejó al menos nueve personas muertas en la pequeña ciudad de Tumbler Ridge, Columbia Británica, el 10 de febrero de 2026.
AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 12 de feb, 2026

