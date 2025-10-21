Facultad de Ciencias rechaza ingreso del ministro a la Universidad Nacional

A través de un comunicado, los directivos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional manifestaron su preocupación por las reiteradas acciones que, según afirman, vulneran la autonomía universitaria y el normal desarrollo de la vida académica en el campus de Bogotá.

El pronunciamiento se produjo tras los hechos del viernes anterior, cuando, pese a una orden de desalojo emitida por el rector y la vicerrectora, el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín —miembro principal del Consejo Superior Universitario—, ingresó al campus universitario.

Universidad Nacional Foto: X@BogotaUnal

La facultad calificó el hecho como “un irrespeto a la institucionalidad” y lamentó que la comunidad universitaria tuviera que acatar las disposiciones de evacuación para luego presenciar “una clara demostración de desprecio por todos”.

El comunicado también denunció que, días después, integrantes del movimiento social denominado “Congreso de los Pueblos” ingresaron nuevamente a la universidad en contravía de las directrices institucionales, utilizando el campus como alojamiento. Los firmantes señalaron que la Universidad Nacional “no está diseñada para alojamientos” y criticaron el uso del espacio académico con fines políticos o particulares.



'Congreso de los pueblos'. Foto: Redes sociales

Los directivos hicieron un llamado a la unidad de la comunidad universitaria para defender el derecho a la educación, al trabajo y a la vida digna, al tiempo que exigieron al ministro Rojas una explicación pública y un compromiso de no repetición.

Finalmente, expresaron su respaldo a las autoridades universitarias del nivel central para que garanticen las condiciones necesarias que permitan cumplir la misión académica y científica de la institución, recordando que la Universidad Nacional “es la cuna del pensamiento crítico y el Alma Máter de Colombia”.