"El ladrón juzga por su condición": líder del Congreso de los Pueblos a Benedetti

Eduardo León, integrante de la comisión política del Congreso de los Pueblos, respondió en Mañanas Blu, con Néstor Morales, a los señalamientos del Gobierno nacional sobre las recientes movilizaciones en Bogotá.

El dirigente negó que su movimiento haya protagonizado actos vandálicos y rechazó las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, al afirmar que detrás de las protestas en Bogotá hay “estructuras criminales”.

“Ya le hemos pedido cita al Gobierno. Y ustedes saben cuál fue la respuesta del ministro Benedetti, que aprovecho para responderle: el ladrón juzga por su condición”, dijo León en entrevista con Blu Radio.

El líder del movimiento aseguró que la movilización tiene fines políticos y transformadores, no criminales, y que su objetivo es dialogar con el país sobre los cambios estructurales que, según ellos, necesita Colombia.



“Estamos haciendo una actividad política. Tenemos derecho a hacerlo en medio de un ejercicio de movilización con propósitos transformadores, no criminales, como tal vez acostumbra la politiquería de este país, de la cual hace parte el ministro Benedetti”, sostuvo.



“No hemos vandalizado ningún edificio”

León negó las acusaciones sobre supuestos daños a entidades públicas durante las protestas y afirmó que la jornada se ha desarrollado de manera pacífica.

“No hemos vandalizado ningún edificio, eso lo pueden comprobar. Son visitas en las que aspiramos a tener interlocución con el Gobierno, como la hemos tenido muchas veces. Nuestras comunidades se movilizan masivamente y no hay absolutamente ningún acto de vandalismo”, indicó.

Según explicó, las guardias comunitarias que acompañan las marchas portan bastones y distintivos como parte de su simbología y organización, y no representan ningún tipo de amenaza. Además, justificó el uso de capuchas por parte de algunos manifestantes, señalando que “lo hacen por temor a ser judicializados en el ejercicio legítimo de la protesta”.



¿Congreso de los Pueblos es brazo político del ELN?

Durante la entrevista, León también respondió a los señalamientos que vinculan al Congreso de los Pueblos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Calificó esa versión como “un señalamiento peligroso e irresponsable” y aseguró que su movimiento actúa de manera autónoma.

“Somos un movimiento social y político con arraigo en las comunidades, tanto rurales como urbanas. Nuestras propuestas son públicas y las conoce el país. Hemos conversado con presidentes, ministros, gobernadores y alcaldes dentro de la legitimidad que nos asiste”, afirmó.

León reconoció que hay coincidencias en algunos planteamientos con el ELN, pero rechazó que eso signifique algún vínculo directo.

“El ELN tiene planteamientos similares a los nuestros, pero no porque se los hayamos propuesto ni porque ellos nos los hayan propuesto. En la lucha social puede haber coincidencias, pero eso no nos vincula orgánicamente con ninguna organización armada”, aclaró.

El dirigente insistió en que la jornada no busca enfrentarse al Gobierno de Gustavo Petro, aunque reconoció que hay reclamos pendientes por el incumplimiento de acuerdos que vienen desde administraciones anteriores.

“Esta no es una movilización contra el Gobierno nacional. Queremos hablarle al país, invitar a los movimientos sociales a un proceso popular constituyente. Si el Gobierno quiere escuchar nuestras propuestas, bien; si no, seguiremos hablando con el país”, señaló.

León agregó que el Gobierno del Pacto Histórico “recoge parcialmente” algunas de las reivindicaciones de los movimientos sociales, pero “no colma las aspiraciones de transformaciones estructurales”.

