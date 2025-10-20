Piden al CSU suspender el proceso constituyente en la Universidad Nacional

El profesor Diego A. Torres, representante de los docentes ante el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional de Colombia, radicó una solicitud dirigida a la Rectoría y al propio CSU en la que pide la suspensión inmediata del denominado “Proceso Constituyente” que adelanta la institución. En el documento, fechado el 20 de octubre de 2025, también plantea la necesidad de reglamentar el voto en blanco en los procesos de elección de representantes a los cuerpos colegiados.

Torres argumenta que el proceso, creado mediante el acuerdo 003 de 2025, debía desarrollarse como un ejercicio democrático, amplio e incluyente, en el marco del Plan Global de Desarrollo 2025–2027. Sin embargo, sostiene que hasta ahora no se ha realizado una consulta previa a la comunidad universitaria ni se han divulgado los objetivos, mecanismos o responsables de la iniciativa.

Universidad Nacional Foto: X@BogotaUnal

El profesor también señaló que se han destinado más de 261 millones de pesos al proceso, utilizando recursos de funcionamiento, pese a que —según afirma— debió tramitarse como un proyecto de inversión. Añadió que esta situación podría generar observaciones sobre el manejo de fondos públicos y la responsabilidad de quienes ejecutan las actividades.

En la carta se advierte que las votaciones realizadas el 16 de octubre presentaron baja participación de estudiantes, egresados, docentes y personal administrativo, lo que, según el documento, evidencia la falta de respaldo de la comunidad universitaria. Torres pidió que el CSU revise la pertinencia de continuar con el proceso y que, mientras no exista claridad jurídica ni legitimidad en la participación, este sea suspendido como medida de respeto institucional.



Finalmente, insistió en la necesidad de que el voto en blanco sea reglamentado en la Universidad Nacional, de manera que su resultado tenga efectos en los procesos electorales internos, señalando que su inclusión reciente se dio únicamente por solicitud de varios profesores.