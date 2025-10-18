En vivo
Ataque a submarino en Caribe
Protestas en Bogotá
Regasificadora de Cartagena

Universidad Nacional confirma que integrantes del Congreso de los pueblos abandonaron el campus

La salida de estas personas se dio a las 9 de la mañana y a las 11 se instaló un Puesto de Mando Unificado donde participaron las autoridades del Gobierno nacional.

Universidad Nacional.
Foto: Alcaldía de Bogotá.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de oct, 2025

El día de hoy la Universidad Nacional confirmó a través de un comunicado que los integrantes del Consejo de los Pueblos que se encontraban invadiendo su campus lo abandonaron a las 9 de la mañana, procediendo, de ese modo, a desplazarse de regreso a sus territorios de origen.

Posteriormente, se instaló un Puesto de Mando Unificado (PMU) que contó con la participación de las autoridades del Gobierno nacional, representadas por el Ministerio del Interior, el ICBF, en el caso de las entidades Distritales la Secretaría de Gobierno, en conjunto con la Defensoría del Pueblo y la Personería de Bogotá. Este PMU tuvo el fin de recepcionar algunos espacios de la universidad como la Concha Acústica y el estadio.

Desde temprano, las divisiones Administrativas, de Mantenimiento, de Control de Espacios Físicos y de Vigilancia y Seguridad iniciaron la revisión de los espacios y el 19 de octubre se realizará una jornada de limpieza con el fin de que se habilite por completo el campus para el lunes 20 de octubre.

Desde la Universidad, rechazaron los actos de un grupo de personas por la portería norte de la universidad y quitaron las pancartas que estaban pegadas, además también confirmaron que a las 6 de la tarde se completó la salida de la totalidad de personas.

Además, la Universidad también reiteró que el campus no está capacitado para el alojamiento de personas y que los protocolos de emergencia no están diseñados para enfrentar este tipo de sucesos. También hicieron un llamado a la reflexión sobre el cuidado colectivo del campus y que este sea reconocido como espacio de paz.

