Blu Radio  / Nación  / ONU Colombia sale en defensa de las protestas del llamado 'Congreso de los Pueblos'

ONU Colombia sale en defensa de las protestas del llamado 'Congreso de los Pueblos'

La oficina de derechos humanos rechazó la estigmatización de las protestas pacíficas por parte de autoridades estatales y líderes políticos.

Congreso de los Pueblos en portal 20 de Julio TransMilenio
Congreso de los Pueblos en portal 20 de Julio TransMilenio
Foto: captura de video suministrado
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

La ONU Colombia expresó su preocupación por los pronunciamientos de autoridades estatales que, según el organismo, “estigmatizan a las personas que se manifiestan pacíficamente”.

  Congreso de los Pueblos se toma portal de TransMilenio en Bogotá y promueve evadir pago
    Congreso de los Pueblos en portal 20 de Julio TransMilenio
    Foto: captura de video suministrado
    Bogotá

    Congreso de los Pueblos se toma portal de TransMilenio en Bogotá y promueve evadir pago

Aunque en el comunicado no detallan el caso, recientemente hay controversia porque el 'Congreso de los Pueblos' rechazó las declaraciones del ministro del interior, Armando Benedetti, quien afirmó que “es obvio que hay estructuras criminales detrás de esas protestas”, en referencia a las manifestaciones que se desarrollan en varios puntos de Bogotá.

En un extenso comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU recordó que la protesta pacífica es un derecho humano “Reitera que la protesta pacífica es un derecho humano, y que el Estado colombiano se ha comprometido a respetar la vida, la integridad, las libertades de reunión y expresión de quienes participan en las protestas”, señaló la ONU, al tiempo que rechazó cualquier acto de violencia dentro de las movilizaciones.

El organismo internacional hizo un llamado a las autoridades para proteger a las personas que ejercen el derecho a la protesta, subrayando que las fuerzas de seguridad deben tener como objetivo facilitar las reuniones pacíficas: “Una reunión no puede considerarse violenta solo porque implica la interrupción del movimiento o las actividades diarias". Además, reiteró la necesidad de respetar la labor de los defensores de derechos humanos, conforme a la Directiva 07 de 2023.

Las declaraciones del ministro Benedetti también generaron respuesta inmediata por parte de la Defensoría del Pueblo, que consideró que “no es obvio que haya estructuras criminales detrás de las protestas”. En el comunicado aseguró que la protesta social es un derecho constitucional y el Gobierno es la primera autoridad encargada de garantizarla y no estigmatizarla.

“Las declaraciones del ministro del Interior son incoherentes con el compromiso que ha manifestado el Gobierno nacional de no estigmatizar a los movimientos sociales. Dichas declaraciones, además, desdicen de la voluntad del Gobierno de cumplir con sus obligaciones constitucionales de prevención de la violencia contra líderes sociales”, comunicó la Defensoría y pidió la retractación pública, así como la apertura de espacios de diálogo con los manifestantes.

En respuesta, Benedetti defendió su posición afirmando que “lo único que no es obvio es que no quieran dialogar las organizaciones sociales con el Gobierno del diálogo”, y criticó las tomas de cinco edificios públicos durante las protestas, argumentando que se generó pánico y afectación a cientos de trabajadores.

Mientras tanto, las comunidades indígenas, campesinas y urbanas que integran el Congreso de los Pueblos anunciaron que mantendrán las movilizaciones de manera indefinida hasta lograr un diálogo efectivo con el Gobierno Nacional y la adopción de medidas concretas.

