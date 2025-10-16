Congreso de los Pueblos se toma portal de TransMilenio en Bogotá y promueve evadir pago

En la mañana de este jueves, 16 de octubre, un grupo perteneciente al denominado Congreso de los Pueblos se tomó el portal de TransMilenio 20 de Julio, en el sur de Bogotá, donde están repartiendo elementos impresos con mensajes que incitan a los pasajeros a ingresar al sistema sin pagar el pasaje.

De acuerdo con la información publicada por la Secretaría de Gobierno de Bogotá, los manifestantes se encuentran en el costado sur del portal, promoviendo la evasión del pago y permitiendo el ingreso libre de usuarios.

“Los manifestantes se dirigen al costado sur del portal 20 de Julio, donde entregan material impreso que promueve la evasión del pago del sistema de transporte. A esta hora el ingreso de usuarios al sistema se realiza sin cancelar el pasaje, por manejo de la comunidad”, indicó la entidad en su cuenta de X.

El equipo de Diálogo Social de la Secretaría se encuentra en la zona para realizar acompañamiento y mantener enlace permanente con las entidades de seguridad y orden público.



"Manifestantes realizan grafitis en el portal, promueve la evasión del pago, tapan cámaras de seguridad y emiten amenazas a las entidades presentes. Se agota etapa de diálogo. Dispositivo de GUFUD y UNDMO llegan al punto", agregaron.

La entidad también reportó presencia de su personal en la Universidad Nacional, donde se encuentra otro grupo del mismo grupo.

Paralelamente, se reportó que un grupo de encapuchados mantiene bloqueado el peaje Río Bogotá, ubicado sobre la calle 13, en el occidente de la capital. Allí también se registra presencia de manifestantes que impiden el paso normal de vehículos, generando congestión en el corredor vial que conecta con el municipio de Mosquera.

Publicidad

Las autoridades no han dado algún reporte sobre afectaciones mayores en las operaciones del sistema de transporte masivo.