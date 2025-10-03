EE. UU. lanza duras críticas a Petro y pone en duda apoyo a la Misión de la ONU en Colombia

Estados Unidos criticó al Gobierno colombiano y a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia. Durante una intervención en el Consejo de Seguridad, Michael Waltz aseguró que las políticas de seguridad del presidente Gustavo Petro son “irresponsables”, pues carecen de planificación, presupuesto y coordinación, lo que, según dijo, ha contribuido a un aumento de la violencia y la inestabilidad en el país.

El diplomático también se refirió a lo ocurrido la semana pasada en las calles de Nueva York, cuando Petro instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes relacionadas con el conflicto en Gaza.

Esa declaración la calificó como una “retórica incendiaria que incita a la desobediencia y la violencia en territorio estadounidense”.

Presidente Gustavo Petro en protesta en Nueva York Foto: AFP

Otro de los puntos centrales de la intervención fue la Misión de Verificación de la ONU. El embajador criticó lo que llamó la “politización de la paz” y señaló que la misión se ha desviado de su mandato original (verificar la desmovilización de las Farc y sus recientes sanciones por parte de la JEP) para priorizar otros temas como justicia transicional y apoyo a minorías.



Según el representante, Estados Unidos revisará si la continuidad de ese mandato sigue contribuyendo de manera efectiva a la paz y la seguridad en Colombia.

En cuanto a la política interna, lamentó el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe y pidió al Gobierno garantizar la protección de líderes sociales y políticos.

Asimismo, exigió ampliar esfuerzos contra los grupos armados y narcoterroristas, al asegurar que el proyecto de “paz total” no puede convertirse en una vía hacia la impunidad.