EEUU reveló video del momento exacto de nuevo ataque a lancha en el Caribe: cuatro muertos

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, anunció este viernes un nuevo ataque en el Caribe frente a la costa de Venezuela contra una presunta narcolancha, con un balance de 4 muertos, en un mensaje en la red X.

"El ataque se realizó en aguas internacionales justo frente a la costa de Venezuela mientras la embarcación transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestra gente", indicó el comunicado, acompañado con un video.



Este es el video del momento exacto del ataque

Washington, Estados Unidos | AFP | viernes 03/10/2025 - 12:29 UTC-5 | 549 palabras

"Siguiendo las órdenes del presidente Trump, dirigí un ataque (...)letal contra una embarcación narcotraficante afiliada a organizaciones designadas como terroristas", explicó el secretario de Guerra, que acompaña su mensaje de un video.

"Cuatro hombres narcoterroristas a bordo de la embarcación murieron en el ataque", añadió en el mensaje.

En el video se aprecia una lancha navegando a toda velocidad en alta mar, y luego el impacto que la destruye totalmente.

"El ataque se realizó en aguas internacionales justo frente a la costa de Venezuela mientras la embarcación transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestra gente", indicó el comunicado.

Este sería el quinto ataque de Estados Unidos en la región, de acuerdo al conteo del propio presidente Trump. El saldo hasta ahora sería de 21 muertos al menos.

Estos ataques han provocado la movilización militar y de milicias progubernamentales en Venezuela, y las denuncias de otros países en la región.

El Congreso estadounidense ya ha mantenido una audiencia a puerta cerrada al respecto, ante los cuestionamientos sobre la legalidad de estos ataques en aguas internacionales, contra objetivos que en principio no presentan una amenaza directa contra las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región.

"Nuestros servicios de inteligencia, sin duda, confirmaron que esta embarcación estaba traficando narcóticos", aseguró el secretario de Guerra, según la nueva definición del Departamento de Defensa.

"¡Estos ataques continuarán hasta que cesen las agresiones contra el pueblo estadounidense!", aseguró Hegseth

- Cuestionamientos jurídicos -

Ante los cuestionamientos jurídicos, el Pentágono presentó una carta a senadores en la que Trump asegura que Estados Unidos está inmerso en un "conflicto armado no declarado" contra grupos narcotraficantes que tienen fuerza letal.

La Constitución estadounidense establece que solo el Congreso tiene la capacidad de declarar la guerra, y esta declaración oficial puede tener como objetivo, para la administración Trump, justificar legalmente las operaciones llevadas a cabo en el Caribe.

Los cárteles involucrados en el narcotráfico se han vuelto a lo largo de las últimas décadas "más armados, mejor organizados y violentos" y "causan directa e ilegalmente la muerte de decenas de miles de ciudadanos estadounidenses cada año", estima el Pentágono en esta carta.

Washington ha acusado al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su gobierno de liderar una vasta organización de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Caracas rechaza vigorosamente estas acusaciones y, en respuesta al despliegue estadounidense, considerado como una "amenaza militar", lanzó ejercicios militares y la movilización de reservistas y milicias.

La tensión creció el jueves cuando Caracas aseguró que varios cazas estadounidenses efectuaron una "incursión ilegal" en una zona aérea bajo su control.

Maduro ha dicho que tiene listo un decreto para declarar un estado de conmoción exterior, una medida excepcional para conflictos armados que amplía sus poderes. Nunca se ha aplicado antes y podría llevar a la suspensión de ciertas garantías constitucionales.

Trump había asegurado por su parte esta semana que el presunto tráfico de drogas en alta mar era casi inexistente tras los ataques previos.

"Vamos a vigilar muy seriamente a los carteles que entren [la droga] por tierra", indicó