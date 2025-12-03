Controversia en Universidad Distrital por requisitos de experiencia del rector electo

Fuentes consultadas por Blu Radio afirmaron que desde el proceso electoral en la Universidad Distrital se presentaron intercambios de denuncias entre diferentes sectores.

Según esas fuentes, las quejas fueron analizadas internamente por el Consejo de Participación Universitaria y también revisadas por la Procuraduría, que emitió un concepto sin hallar anomalías. Con ese trámite el proceso electoral continuó su curso.

Sin embargo, una nueva controversia se generó luego de que Blu Radio conociera la respuesta a un derecho de petición enviado a la Universidad Distrital. En esa respuesta, la Vicerrectoría Académica y Financiera señala que el rector electo, José Andolfo Lizcano, no cumple con el tiempo de experiencia administrativa requerido para posesionarse en el cargo.

Lizcano fue elegido rector y manifestó bajo gravedad de juramento, ante el Consejo Superior Universitario el pasado 19 de noviembre de 2025, que cumplía todos los requisitos establecidos.



Para el cargo de rector se exige acreditar cinco años de experiencia administrativa en cargos del nivel directivo, de los cuales al menos cuatro deben corresponder a instituciones de educación superior.

No obstante, la Vicerrectoría certificó que Lizcano suma únicamente dos años y un mes en cargos directivos dentro de la Universidad Distrital, correspondientes a encargos como director administrativo, decano y vicerrector académico. Aunque su hoja de vida menciona otras experiencias, estas no están certificadas oficialmente por la institución, lo que impediría completar el tiempo exigido por la norma.

Mientras se revisan las certificaciones y se aclaran los documentos que soportan la experiencia declarada, el proceso continúa en suspenso. Hasta el momento, José Andolfo Lizcano no se ha posesionado como rector de la Universidad Distrital.