Ratifican condena contra Patricia Gamboa Rodríguez por desfalco a la Universidad Distrital

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la condena contra Patricia Gamboa Rodríguez, exencargada del presupuesto del Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (Idexud) de la Universidad Distrital de Bogotá, por haber facilitado la apropiación ilegal de recursos públicos durante varios años.

El tribunal ratificó la decisión de primera instancia y desestimó los argumentos de la defensa, confirmando que Gamboa Rodríguez deberá cumplir 17 años y 8 meses de prisión, además de pagar una multa de 5.246 millones de pesos e inhabilitarse por 212 meses para ejercer funciones públicas.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, la exfuncionaria permitió que el entonces director del Idexud, Wilman Muñoz, dispusiera de millonarios recursos de la Universidad Distrital para atender gastos personales y lujos, entre 2014 y 2019.

Gamboa Rodríguez expidió de manera irregular 372 certificados de registro presupuestal, que respaldaron órdenes de pago por 6.995 millones de pesos. De igual forma, entre 2015 y 2019 firmó 279 Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) que autorizaron transferencias por 4.852 millones de pesos.

Para encubrir la desviación del dinero, suscribió 651 documentos falsos que aparentaban pagos a contratistas y gastos administrativos inexistentes. A cambio de su colaboración, recibió como beneficio un tiquete aéreo a Europa, avaluado en cerca de cinco millones de pesos.

El proceso judicial determinó que estas actuaciones fueron determinantes para que el directivo del Idexud se apropiara de más de 11.800 millones de pesos. El caso se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción en una universidad pública de Bogotá en la última década.

La Fiscalía destacó que las actuaciones de Gamboa Rodríguez no solo afectaron el patrimonio de la institución, sino que también minaron la confianza ciudadana en la gestión de los recursos de la educación pública.

Patricia Gamboa Rodríguez deberá cumplir la pena en un centro carcelario, responsable por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público.