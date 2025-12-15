Los motivos que llevaron al presidente Petro a suspender extradición a EEUU de alias 'Araña'

Sigue la controversia por la decisión del presidente Gustavo Petro de suspender la extradición a Estados Unidos del máximo cabecilla de las disidencias de las Farc autodenominadas Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, Geovanny Andrés Rojas, alias 'Araña', quien tiene un extenso prontuario por narcotráfico.

Blu Radio conoció en su totalidad la resolución ejecutiva 421 firmada por el presidente Gustavo Petro el pasado 18 de noviembre, en la que no solamente se revelan en detalle los procesos penales contra 'Araña', sino que explica en detalle los motivos sobre los que sustenta esa determinación.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Dice textualmente el documento que “dado que el señor Geovanny Andrés Rojas es uno de los miembros representantes con mayor ascendencia dentro de la CNEB y ejerce un liderazgo principal en este grupo en el departamento del Putumayo y el piedemonte caqueteño, se considera que desempeña un papel significativo y determinante para la implementación efectiva del conjunto de los acuerdos”.

Y señala que alias 'Araña' es especialmente importante para el cumplimiento de los acuerdos relacionados con las zonas de ubicación temporal, según dice el documento, “los cuales suscribió de manera directa”.



El documento agrega que “la participación del señor Geovanny Andrés Rojas es crucial para la continuidad y el desarrollo de las actividades del proceso, permitiendo la profundización de la garantía de los derechos de las víctimas, particularmente en lo relativo a la verdad, justicia y reparación, previstas inicialmente en el Acuerdo No. 5”, que implica la “creación de la Subcomisión de Garantías Judiciales, enfocada en la situación jurídica de los miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) y los derechos de las víctimas y su satisfacción”.