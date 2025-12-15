Los países a los que el aguacate Hass colombiano le apunta a llegar en el 2026

El aguacate Hass colombiano se alista para un 2026 clave en su proceso de expansión internacional, tras un 2025 que dejó cifras históricas para el sector. Con una producción superior a las 620.000 toneladas y exportaciones cercanas a las 147.000 toneladas, Colombia se consolidó como el tercer exportador mundial, solo por detrás de México y Perú. Este crecimiento ratificó la madurez de una agroindustria que ahora apunta a diversificar mercados y fortalecer su presencia en destinos estratégicos.



Proyecciones del aguacate Hass para el 2026

De cara a 2026, el sector proyecta un escenario moderadamente optimista. Factores como el fenómeno de La Niña, una reducción gradual de las tasas de interés y mayores exigencias en sostenibilidad marcarán el ritmo del mercado, pero se espera una demanda creciente desde Chile, Medio Oriente y Europa del Este.

Además, los productores ven oportunidades claras en Estados Unidos y en destinos premium como Japón, Corea y China, sin descartar mercados tácticos como Argentina y Perú. Con disciplina financiera y visión de largo plazo, el aguacate Hass colombiano busca consolidarse como un referente global en calidad, sostenibilidad y trazabilidad.

Los mercados premium demandan cada vez más origen certificado, y Colombia está respondiendo con estándares que nos ponen en la primera línea de competitividad Emir Silva, gerente y socio fundador de Avovite

Aguacate Hass Foto: Pexels

Sin embargo, el camino no ha estado exento de desafíos. Durante 2025, los productores enfrentaron alzas de hasta 7,8 % en insumos, mayores presiones tributarias y tasas de interés superiores al 9 %, lo que obligó a adoptar estrategias de eficiencia y control financiero. Silva aseguró que una lectura cuidadosa de precios y ventanas comerciales fue determinante para sostener la rentabilidad.



“No exportamos por exportar; analizamos precios reales y eso nos permitió sortear un año complejo”, señaló Silva.

