En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva caída de Nequi
Paro ELN
José Antonio Kast
Accidente bus Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / D1 y el Banco de Alimentos se preparan para "Una Novena por Bogotá": así puede participar

D1 y el Banco de Alimentos se preparan para "Una Novena por Bogotá": así puede participar

La iniciativa contará con artistas invitados en donde son los bogotanos los que viven una noche mágica para apoyar a miles de familias con recursos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad