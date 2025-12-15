D1 y el Banco de Alimentos se preparan para "Una Novena por Bogotá": así puede participar

Llega la Navidad y empieza la Novena de Aguinaldos es por eso que, en el Movistar Arena, D1 y el Banco de Alimentos se unieron para darle la bienvenida a esta celebración por lo grande para no solo vivir la época, sino apoyar a miles de familias con donaciones que los propios ciudadanos dan.

“En D1 nos sentimos profundamente identificados con ese espíritu. Es una oportunidad para construir país y fortalecer la seguridad alimentaria. A la fecha, y a través de nuestra alianza con el Banco de Alimentos de Bogotá, hemos donado en especie más de 125.000 kilos de alimentos, equivalentes a un valor aproximado de $800.000.000”, aseguró Silvia Juliana Rueda, vicepresidente de Asuntos Corporativos de D1.

La música será un elemento imperdible en este evento, pues la Orquesta Filarmónica de Bogotá, los 50 de Joselitos y V de Vinilo harán parte de esta fecha que une la generosidad colombiana con la música.

"Una Novena por Bogotá es un evento único y muy especial, que nos recuerda que la verdadera Navidad está en compartir, unirnos y dar esperanza”, aseguró el padre Daniel Saldarriaga, director ejecutivo del Banco de Alimentos de Bogotá.



En sus cuatro ediciones anterior, este evento ha tenido una gran acogido y, prueba de ello, en 2024 asistieron más de 11.000 personas y recolectaron cerca de 86.000 kilos de alimentos y cada año se supera esta cifra, demostrando el apoyo y cariño de los bogotanos a esta festividad.

Una Novena por Bogotá

Puede donar y conseguir sus boletas en los siguientes puntos D1

San Cipriano

Cantón Norte

Unicentro de Occidente

Tienda Aloha Multidrive

Puente Largo

Alcázares

Perdomo

Madelena

Plaza de las Américas

Tibana Cra. 38

CC. Plaza Imperial

Chicó 93

Andino

Los Cedros

Politécnico - Parqueadero CC Av. Chile