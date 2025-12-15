En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva caída de Nequi
Paro ELN
José Antonio Kast
Accidente bus Antioquia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Más de 92.000 contribuyentes fueron reportados ante la Nación por deudas con Bogotá

Más de 92.000 contribuyentes fueron reportados ante la Nación por deudas con Bogotá

El no pago de impuestos podría generar embargos, sanciones y restricciones legales para los deudores.

Billetes colombianos que pueden llegar con la prima de mitad de año.
La prima es el pago extra que le llega a trabajadores a mitad de año.
Foto: BBVA
Por: Mateo Candela
|
Actualizado: 15 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad