Más de 92.000 contribuyentes fueron reportados ante la Nación por deudas con Bogotá

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Hacienda, reportó a la Contaduría General de la Nación un total de 92.211 contribuyentes en el Boletín de Deudores Morosos del Estado.

En este listado figuran tanto personas naturales como jurídicas que presentan deudas por impuestos, sanciones e intereses que superan los cinco salarios mínimos legales vigentes para 2025, equivalentes a 7.115.500 pesos, y que registran un atraso superior a seis meses en el cumplimiento de sus obligaciones.

El director de Cobro de la Secretaría de Hacienda de Bogotá, Luis Fernando Granados, explicó las consecuencias de aparecer en este boletín: “Los reportados tendrán restricciones para ejercer cargos públicos y contratar con el Estado. Además, se podrán adelantar embargos sobre cuentas bancarias, bienes o billeteras digitales, y la deuda continuará aumentando diariamente por la causación de intereses de mora”.

Persona contando billetes. Foto. Blu Radio

Para salir del reporte, los contribuyentes morosos deben ingresar a www.haciendabogota.gov.co, hacer clic en el botón Pagos Bogotá, seleccionar el impuesto en mora y realizar el pago en línea a través de PSE o descargar el recibo para pagar en los bancos autorizados: Bancolombia, Davivienda, BBVA, AV Villas, Banco de Occidente y Banco de Bogotá.



En caso de no poder cancelar la totalidad de la deuda, la Secretaría ofrece la opción de solicitar una facilidad de pago, realizando un abono inicial del 10 % del valor adeudado y acordando el pago del saldo restante en cuotas de hasta cinco años. No obstante, este acuerdo no suspende la generación de intereses de mora.

Asimismo, la entidad invitó a los ciudadanos a consultar si hacen parte del boletín y verificar el estado de sus obligaciones ingresando a www.haciendabogota.gov.co y seleccionando la opción Boletín de Deudores Morosos del Estado.

La Secretaría Distrital de Hacienda informó que el Boletín de Deudores Morosos del Estado será publicado el próximo 31 de enero de 2026.