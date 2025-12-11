En vivo
Senadora Nadia Blel renunció a la presidencia del partido Conservador

Senadora Nadia Blel renunció a la presidencia del partido Conservador

La senadora cartagenera, reconocida por su firme oposición en los debates de la reforma a la salud, lideró el histórico partido durante 17 meses, siendo la primera mujer en ocupar este cargo.

