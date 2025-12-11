Senadora Nadia Blel renunció a la presidencia del partido Conservador

En la mañana de este jueves, la senadora Nadia Blel anunció su renuncia irrevocable a la Presidencia del partido Conservador Colombiano, cargo que asumió el 25 de julio de 2024 y que la convirtió en la primera mujer en ocupar esa posición en los 175 años de la colectividad.

La decisión, que confirmó en una carta dirigida al Directorio Nacional Conservador, obedece a su interés de concentrarse plenamente en su candidatura al Senado de la República.

Blel aseguró haber liderado decisiones “firmes en defensa de las libertades, la democracia y el principio de separación de poderes”, durante los 17 meses que estuvo a la cabeza del histórico partido.

Destacó además la conformación de una lista al Congreso con liderazgo territorial, vocación de servicio y respaldo ciudadano, convencida de que los resultados electorales superarán las expectativas.



Blel afirmó que su renuncia responde a la necesidad de competir “en igualdad de condiciones” con los demás aspirantes conservadores.

También reiteró su compromiso con la participación femenina en política, señalando que cuando más mujeres toman decisiones, “la política se transforma, y con ella también el país se transforma el país”.

La dirigente agradeció a quienes respaldaron su gestión y aseguró que continuará trabajando con “fuerza, convicción y lealtad” por Colombia y por los valores del conservatismo.

Con esta decisión, en los próximos días se deberá reunir el Directorio Nacional Conservador para escoger un nuevo presidente o presidenta para liderar el partido durante el proceso electoral hacia las elecciones legislativas del 8 de marzo y las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.