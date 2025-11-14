Hay vocerías abiertamente cercanas al petrismo en el Directorio Nacional: Efraín Cepeda a Nadia Blel

Sigue la polémica en el Partido Conservador después de que el senador y precandidato, Efraín Cepeda, asegurara que hay presiones del petrismo que afectan las decisiones en el Directorio Nacional.

La directora del partido, Nadia Blel, le respondió y defendió las decisiones adoptadas por el Directorio Nacional frente al proceso de inscripción y escogencia del candidato conservador a la Presidencia.

Blel afirmó que el Directorio Nacional Conservador ha adelantado el proceso de selección e inscripción de precandidatos presidenciales “en estricto cumplimiento de los estatutos del Partido y bajo las reglas de la democracia interna”.

Nadia Blel, senadora del partido Conservador. Foto: Suministrada

La respuesta se dio por medio de una carta que volvió a responder en las últimas horas el senador Cepeda, reiterando su posición sobre el tema.



“Resulta, además, llamativo que en su comunicación no se aluda a un hecho que preocupa profundamente a las bases conservadoras: la presencia de vocería abiertamente cercanas al petrismo dentro del propio Directorio Nacional. No se trata de rumores ni de exageraciones, sino de una realidad que muchos militantes observan con desconcierto. Esas voces no actúan en defensa del partido, sino con el deliberado propósito de debilitar su autonomía, de minar su vocación de triunfo y, en el peor de los casos, de volver a entregarlo al gobierno”, señaló Cepeda.

Además, Cepeda dijo que no está atacando al partido sino que lo está defendiendo.

“Quienes hemos dado la batalla contra el petrismo sabemos que el verdadero peligro no están las diferencias internas, sino en la complacencia con quienes buscan confundirnos o neutralizarnos. Nuestro deber no es ignorar los riesgos en nombre de una armonía aparente, sino señalarlos y enfrentarlos con carácter”, agregó el senador Conservador.