Hay vocerías abiertamente cercanas al petrismo en el Directorio Nacional: Efraín Cepeda a Nadia Blel

La directora del Partido Conservador, Nadia Blel, le había dicho públicamente a Cepeda que en el Directorio no se actúa bajo presiones ni cálculos políticos.

