El Partido Conservador está asediado y presionado por fuerzas petristas: Efraín Cepeda

A través de una carta enviada en la mañana de este lunes a la presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel Scaff, y a los integrantes del Directorio Nacional de esa colectividad, el senador y precandidato presidencial Efraín Cepeda lanzó fuertes críticas a lo que considera son “presiones impresentables” por parte de un sector del partido que, según él, buscan torpedear el proceso de escogencia del candidato presidencial conservador y entregarlo al “proyecto petrista y a ambiciones oportunistas”.

El origen de este malestar corresponde a una carta enviada este fin de semana por 12 integrantes del Directorio Nacional, quienes, siendo mayorías al interior del órgano de dirección, pidieron ampliar el plazo de inscripción de precandidaturas hasta el 1 de diciembre para permitir que el excontralor Carlos Felipe Córdoba pudiera participar en el proceso de escogencia del aspirante a la Casa de Nariño.

Conservadores respaldan la reforma laboral del Gobierno Petro. Blu Radio

“Hoy, sin embargo, el Partido Conservador atraviesa una coyuntura preocupante. Se encuentra asediado por fuerzas petristas y por presiones impresentables que, en una estrategia conjunta, buscan mantenerlo paralizado, dividido o fracturado. Pretenden interferir en sus decisiones, condicionar sus posiciones y someter su voluntad a intereses ajenos a su historia y a su identidad”, señaló Cepeda.

Para el senador y expresidente del Congreso, es sorpresivo que, luego de que el pasado 4 de noviembre el Directorio Conservador aprobó por unanimidad una resolución que establecía como fecha límite la inscripción de precandidatos este lunes 10 de noviembre, se intente modificar el cronograma.



“Voy a dar la batalla por el ideario conservador porque hoy más que nunca entiendo que la viabilidad de Colombia y del Partido están en juego. Este Partido, nuestro Partido, no puede volverse instrumento de voracidad política ni ceder su destino a los intereses de quienes no representan los auténticos principios y valores conservadores. El Partido Conservador no puede perder su vocación de poder ni volverse instrumento de una voluntad ajena a él, o lo que es peor, moneda de cambio con propósitos que desconocemos”, afirmó Cepeda.