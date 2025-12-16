Así es el nuevo misil hipersónico estadounidense Dark Eagle

Nuevas revelaciones sobre el programa armamentístico hipersónico de Estados Unidos han comenzado a circular tras una reciente visita oficial a una de las principales instalaciones militares del país. Durante un recorrido por el Arsenal de Redstone, en el estado de Alabama, altos mandos del Ejército presentaron al secretario de Defensa, Pete Hegseth, uno de los desarrollos más ambiciosos de la última década: el misil hipersónico de largo alcance conocido como Dark Eagle. El encuentro, celebrado el pasado viernes, permitió al jefe del Pentágono conocer de primera mano las características de este sistema, que aspira a convertirse en una pieza central de la estrategia de disuasión estadounidense.

De acuerdo con fuentes militares presentes en la reunión, Dark Eagle destaca no solo por su tecnología avanzada, sino también por sus dimensiones. Se trata del proyectil de mayor tamaño actualmente en el inventario del Ejército, con una longitud cercana a los 10 metros y un diámetro aproximado de 88 centímetros. Paradójicamente, pese a su imponente estructura, la carga explosiva del misil es relativamente reducida. La ojiva contiene alrededor de 13,6 kilogramos de explosivos, lo que refleja un cambio de enfoque en el diseño de armamento moderno: la capacidad destructiva no depende tanto de la potencia de la explosión como de la velocidad y precisión del impacto. En este caso, la energía cinética generada por el desplazamiento hipersónico es el principal factor letal. El alcance del Dark Eagle es otro de sus elementos más destacados. Con una capacidad operativa cercana a los 3.500 kilómetros, el misil puede ser lanzado desde ubicaciones alejadas del frente y aun así cubrir vastas áreas del territorio enemigo.

Este rango permitiría, por ejemplo, alcanzar objetivos estratégicos en regiones profundamente interiores sin necesidad de acercar plataformas de lanzamiento a zonas de alto riesgo. El teniente general Francisco Lozano, responsable de tecnologías hipersónicas, sistemas de energía dirigida, capacidades espaciales y procesos de adquisición acelerada, explicó que el sistema ofrece una flexibilidad estratégica sin precedentes. Según detalló, una batería situada en el norte de Europa podría amenazar infraestructuras críticas en Asia oriental, mientras que un despliegue en el Reino Unido bastaría para mantener bajo presión numerosos centros logísticos clave.

Desde el punto de vista técnico, el misil utiliza un sistema de propulsión de dos fases que le permite superar con holgura velocidades superiores a Mach 5. Gracias a ello, puede recorrer más de 3.100 kilómetros en menos de veinte minutos, reduciendo drásticamente el tiempo de reacción del adversario. Además, su capacidad de maniobra durante el vuelo dificulta de forma notable su interceptación por sistemas defensivos tradicionales.Otro aspecto relevante es su versatilidad operativa. Dark Eagle ha sido concebido para ser lanzado tanto desde plataformas terrestres móviles como desde medios navales, incluidos submarinos de la clase Virginia y destructores de la clase Zumwalt, lo que amplía considerablemente las opciones de despliegue. Finalmente, los responsables del programa subrayaron que este avance es fruto de un esfuerzo conjunto.



El desarrollo ha involucrado a distintas ramas de las Fuerzas Armadas, a grandes empresas del sector de defensa como Lockheed Martin y Leidos, y a personal militar que ya trabaja directamente con el sistema. Esta cooperación, señalaron, ha sido clave para acelerar la transición del diseño a la capacidad operativa real.