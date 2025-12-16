Instalan bandera de disidencias en vía Medellín-Urabá: refuerzan seguridad por hechos terroristas

Presencia de banderas y posibles ataques con explosivos en medio del paro armado anunciado por el ELN, mantienen en alerta a las autoridades de seguridad en Antioquia quienes destacaron desde ya el refuerzo de seguridad para hacer frente a posibles alteraciones al orden público.

Cerca de dos mil efectivos de Ejército y Policía estarán desplegados, especialmente en las vías, para garantizar el tránsito normal de miles de personas que por estos días se dirigen a lugares de descanso con motivo de las vacaciones de fin de año o los festejos decembrinos.

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, recordó que los dispositivos adoptados cuentan con una coordinación permanente e incluso canales de comunicación con la ciudadanía para prevenir posibles amenazas.

"La fuerza pública está conectada permanentemente, está monitoreando absolutamente todo y ha generado unos canales de comunicación a la comunidad, no sólo para los desplazamientos que se vayan ellos a permitir hacer dentro del departamento, sino para pedir información o dar información", indicó el funcionario.



En las últimas horas, a por lo menos siete acciones intimidatorias que ha desplegado el ELN en todo el departamento, se sumaron las disidencias de las Farc tras la instalación de una bandera del frente 34 Efraín Guzmán en el sector La Vírgen sobre la vía que comunica a Dabeiba con Santa Fe de Antioquia.

Autoridades manifestaron que las verificaciones a la insignia y la zona por parte de la fuerza pública no generaron novedades y cierres preventivos de este corredor que comunica a Medellín con la subregión de Urabá.