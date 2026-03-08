En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Comunidad de Barranca Vieja, Bolívar, quemó material electoral; dicen que Estado los olvidó

Comunidad de Barranca Vieja, Bolívar, quemó material electoral; dicen que Estado los olvidó

La comunidad llegó enfurecida hasta las cuatro mesas de votación asignadas y destruyeron las urnas y cubículos separados para la jornada electoral de este domingo.

