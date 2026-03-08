Comunidad de Barranca Vieja, Bolívar, quemó material electoral; dicen que Estado los olvidó

La comunidad en el corregimiento de Barranca Vieja, en Bolívar, quemó el material electoral que llegó hasta su población como protesta al olvido de su territorio por parte de las autoridades departamentales y nacionales.

Momentos de tensión se vivieron la noche de este sábado en el corregimiento de Barranca Vieja, jurisdicción del municipio de Calamar, Bolívar. La comunidad llegó enfurecida hasta las cuatro mesas de votación asignadas y destruyeron las urnas y cubículos separados para la jornada electoral de este domingo.

La mayoría de las personas que protagonizaron esta violencia era jóvenes, pues ni sus madres lograron evitar que esto se llevara a cabo. Así se vivieron estos momentos.

Aún no hay un balance de los daños registrados en esta población, sin embargo, allí hay vigilancia de la Armada Nacional.



Al parecer, la protesta inició debido al descontento de la comunidad por un presunto olvido al que, según ellos, los ha sumido tanto las autoridades departamentales como las nacionales.

En Barranca Vieja, corregimiento de Calamar (Bolívar), fueron destruidas urnas y cubículos correspondientes a cuatro mesas de votación.



Las autoridades competentes hacen seguimiento a la situación. pic.twitter.com/qJ4qBiwU1U — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) March 8, 2026

Pese a disturbios, SecInterior confirma que jornada electoral está garantizada

El secretario del interior de Bolívar, Javier Doria, confirmó que pese a los disturbios que se presentaron en el corregimiento de Barranca Vieja, la jornada electoral de este domingo está garantizada y que la Policía, el Ejército y la Armada Nacional tienen completamente custodiada la zona.

Doria señaló que no se presentó daño al material electoral, y la jornada iniciaría en el horario previsto.

“Ya nos informan que el materia electoral está en el lugar, vamos a arrancar la jornada en el horario previsto y el mensaje es bien claro para todos los ciudadanos, que sabemos que son una minoría, que a veces utilizan el certamen electoral para hacer ver o para hacer sentir su voz con ciertas inconformidades. El mensaje es que cualquier acto de perturbación al certamen electoral está tipificado en Colombia como un delito”, indicó Doria.