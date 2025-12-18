Distrito de Medellín denunciará penalmente a responsables de disturbios en el Atanasio Girardot

Contra el tiempo, un grupo especializado de la Policía en Medellín avanza en la revisión de cámaras de seguridad para identificar a los responsables de la batalla campal que se vivió en el estadio Atanasio Girardot al cierre de la final de Copa Colombia entre Independiente Medellín y Atlético Nacional.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, aseguró que el Distrito, de manera conjunta, denunciará penalmente a los responsables. Esto porque en medio de las riñas se registraron afectaciones a bienes de entidades como el Inder y la misma Secretaría de Seguridad.

"De acuerdo a esa recopilación de pruebas y ese material fílmico que nosotros vamos a tener, es cuando vamos a calificar o a cualificar la denuncia de acuerdo a los respectivos tipos penales que aplique. Pero obviamente hay lesiones, hay tentativas, hay daño en bien público", argumentó.

El funcionario también se refirió al balance de daños en la infraestructura que sufrió el estadio, especialmente en la tribuna Norte y que están siendo cuantificados.



"Cuatro gabinetes contra incendios que fueron afectados. Parte del tapete de Norte fue quemado, seis separadores de orientales fueron arrancados, cinco contenedores fueron vandalizados o reventados, seis cámaras de seguridad dentro del estadio fueron vandalizadas y afectadas, cuatro torniquetes de los ingresos fueron afectados, y 20 sillas fueron arrancadas", detalló.

Frente a una de las principales preocupaciones con respecto a las garantías de seguridad para el partido disputado ayer, Villa defendió que hubo acompañamiento permanente de la policía al punto que quienes ingresaron al terreno de juego desde las tribunas populares tuvieron que hacerlo por el sector occidental.

Sin embargo, admitió que el ingreso de pirotecnia y otros elementos no autorizados hacen parte de un entramado en el que incluso participan miembros de los equipos de fútbol. Durante la final cuatro personas resultaron quemadas en medio de la manipulación de artefactos explosivos.

Ya habría pruebas en video sobre su ingreso y en los próximos días se darán a conocer, reveló Villa.

"Hay gente dentro de los equipos, hay gente dentro de los liderazgos de las barras, hay gente dentro de los equipos de utileros, hay gente dentro de las logísticas que están facilitando, y eso está evidenciado con este material que ya tenemos".

Finalmente, con respecto a las sanciones, el secretario de Seguridad detalló que seguro habrá algunas de carácter individual y otras de carácter colectivo, pero que se tomarán en los próximos días cuando se convoqué a una reunión extraordinaria de la Mesa de Convivencia y Seguridad del Fútbol de la ciudad.