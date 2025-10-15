"Este pueblo es petrista": alcalde de Calamar pide a Gobierno atender alertas tras ataques

La seguridad en el departamento del Guaviare, específicamente en el municipio de Calamar, alcanzó un punto crítico tras un ataque simultáneo perpetrado con drones bomba por presuntos disidentes de las Farc en la madrugada del pasado día.

El alcalde de Calamar, Camilo Castaño, cuya residencia fue uno de los objetivos directos, elevó un llamado "muy respetuoso" pero "vehemente" al Gobierno Nacional, manifestando su frustración ante la falta de apoyo gubernamental a pesar de que Calamar ha sido históricamente un bastión político del presidente Gustavo Petro.

Camilo Castaño, alcalde de Calamar, en el Guaviare. Foto: Instagram: @faridcamilo14

El ataque, que según reportes preliminares incluyó el uso de drones, impactó tanto la vivienda del mandatario local como la estación de policía y el batallón militar. Aunque la autoría exacta aún está siendo verificada por el Consejo de Seguridad, ya que en el territorio "hay presencia dos grupos", el alcalde confirmó la gravedad de los hechos y sus consecuencias personales y familiares.

El alcalde Camilo Castaño relató los momentos de terror que vivió su familia y el impacto físico y psicológico de la arremetida. Aunque su madre no se encontraba en la vivienda —pues había madrugado a organizar las elecciones de juventudes—, su hermano menor y una colaboradora doméstica sí estaban presentes.



Casa del alcalde de Calamar, Guaviare. Suministrada.

El mandatario describió las afectaciones de su círculo íntimo, destacando que, afortunadamente, no hubo pérdidas humanas graves, aunque la destrucción fue total. Castaño declaró textualmente:

"Pues un poco afectados por la situación. Gracias a Dios, mi familia está fuera de peligro. Mi hermano recibió heridas, pero gracias a Dios pues no son de gravedad. La señora que trabaja con nosotros, que nos apoya en las labores de la casa, doña Nidia, que también es de la familia, ella fue la que recibió pronto la mayor afectación, está herida y mi mascotica sí está muerta".



Ataque masivo y la nueva táctica del terror

El ataque se caracterizó por su simultaneidad y el uso de la tecnología de drones bomba. El alcalde Castaño confirmó que los ataques fueron "cuatro ataques masivos con drones". Dos de estos dispositivos fueron dirigidos directamente contra su casa, y dos contra el batallón militar.

Este tipo de agresión representa una escalada en la violencia, pues si bien el uso de drones bomba contra la policía y el ejército ya se había registrado en la zona, el alcalde señaló que esta es "tal vez es la primera vez que le ponen un dron bomba a la casa de un civil, a un funcionario público".

Escuche aquí la entrevista: