Las fracturas internas dentro de las disidencias de las Farc que delinquen en Guaviare y Meta quedaron al descubierto tras la muerte en operaciones militares de alias ‘Dumar’. En medio de ese reacomodo criminal, salió a la luz un audio interceptado en el que Jhon Eilmer Ulcué Trochez, alias ‘Jimmy’, ordena el secuestro de militares que realizaban operaciones en la región.

La grabación, obtenida mediante inteligencia técnica, muestra la forma en que alias ‘Jimmy’ habría instrumentalizado a campesinos bajo amenaza, con el fin de impedir el avance de las tropas y ganar tiempo para huir junto a sus hombres. En el registro se le escucha dar una instrucción clara y contundente:

“Llamen a la gente, llamen a toda la gente, no vayan a dejar volar a esos hijueputas milicos. Enciérrenlos mientras movemos los nuestros”.

La traición de alias ‘Jimmy’ y el audio con el que ordenó secuestrar militares en Guaviare

Este hallazgo se suma a la información obtenida por inteligencia en la región, según la cual alias ‘Jimmy’ habría traicionado a su antiguo socio, alias ‘Dumar’, filtrando datos sobre su ubicación para que las Fuerzas Militares lo cercaran. La disputa por el control de rentas ilícitas millonarias, que rondan entre 3.000 y 4.000 millones de pesos al mes, desencadenó en una confrontación interna que terminó con la muerte de Dumar.

Inteligencia advierte que, tras ese golpe, alias ‘Jimmy’ asumió como principal cabecilla en el oriente del país y recurrió a amenazas directas contra la población civil para consolidar su poder. El uso de campesinos para bloquear y retener a miembros del Ejército no solo muestra la crueldad de su modus operandi, sino también la debilidad que atraviesan las estructuras criminales de alias Mordisco, ahora fragmentadas y en permanente pugna interna.

Sobre alias ‘Jimmy’ pesa una recompensa de 500 millones de pesos para quienes entreguen información que permita su ubicación y neutralización. Las autoridades insisten en que la presión de la Fuerza Pública seguirá en aumento, con el objetivo de golpear de manera definitiva a las disidencias en el suroriente colombiano.